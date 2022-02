La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este martes por primera vez sobre el resultado de las elecciones en Castilla y León. En pleno debate sobre los pactos con Vox, Ayuso ha reivindicado que el futuro Gobierno autonómico debe estar «basado en la suma de intereses» y ha pedido, en un mensaje a Génova, no dejarse llevar por la presión de la izquierda.

«Espero que pronto haya un Gobierno basado en la suma de intereses, que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos», ha reivindicado la presidenta madrileña en un desayuno informativo en Madrid.

Ayuso ha celebrado la victoria de Alfonso Fernández Mañueco en las elecciones del pasado 13 de febrero porque «el socialismo sale muy caro» y ha destacado el coste de «tener como factura un Gobierno con PSOE y Podemos al frente».

La relación con Vox ha empañado en cierto modo la victoria electoral, pues el PP debe iniciar ahora las conversaciones para asegurar la investidura. Génova ha dejado claro que quiere una gobernabilidad en solitario en Castilla y León. Es decir, acepta el apoyo externo de Vox, o incluso del PSOE, pero no una coalición con los de Santiago Abascal, como le reclama este partido. Por su parte, el PP de Castilla y León no ha cerrado la puerta a un pacto con Vox más amplio. Como publica OKDIARIO, Mañueco negociará con capacidad plena con los de Abascal, aunque Génova tendrá que dar su permiso para una coalición. En una entrevista con este medio, el presidente electo no descarta el acuerdo para un Gobierno de coalición. «Cuando llegue ese río ya veremos cómo lo cruzamos», responde sobre esta cuestión.

Ayuso siempre se ha mostrado favorable a pactar con Vox en caso de que fuera necesario. De hecho, ya en la campaña castellanoleonesa fue muy comentada su defensa del acuerdo, pese a las reticencias de Génova. «Prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que lo secuestraron», afirmó en un mitin en Valladolid. Ayuso reivindicó también entonces un entendimiento entre aquellos partidos que no pasan «por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez».

Congreso de Madrid

La presidenta madrileña se ha pronunciado además sobre el congreso de Madrid, un día después de que el portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, pidiese a Génova que se celebre «lo antes posible».

Ayuso ha precisado que «no es cuestión de que se adelante nada», pero al mismo tiempo ha insistido en que «no se siga retrasando la voz a los afiliados».

«No es una cuestión de que se adelante nada, sino, sobre todo, de que no se deje de retrasar, que no se siga retrasando la voz a los afiliados y que la ilusión del votante en Madrid no pare y que el partido se ponga pronto a disposición de Pablo Casado porque esta es su casa, es su circunscripción», ha señalado Ayuso.

Asimismo, ha asegurado que su propuesta «no va a ser presionar en nada ni pedir nada, simplemente dejar a la organización trabajar, seguir adelante, aceptando lo que decidan libremente los afiliados». «Y, como digo, ponerse a disposición ya del presidente», ha añadido.

Ayuso ha advertido de que «España no soportaría otro lustro sanchista». «Los intereses de nuestro país y de los españoles trascienden a los partidos y cuanto más grave es la situación, más exigentes serán los ciudadanos con nuestra actitud», ha aseverado. En este contexto, ha avisado: «Los españoles no nos perdonarían estar no centrados en esto y solo en esto, nos va mucho en juego a todos».