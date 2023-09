ERC y Junts sellan su pacto y esperan a Sánchez: no habrá investidura sin sedición y referéndum

ERC y Junts han unido fuerzas para presionar al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de cara a una eventual investidura. Ambas formaciones han hecho valer la mayoría separatista en el Parlament de Cataluña para fijar las condiciones de las negociaciones: no investirán a ningún presidente del Gobierno «que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum».

Esta iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de ERC, Junts y la abstención de la CUP. Además, el bloque independentista ha votado también a favor de exigir al Gobierno de Sánchez una amnistía a los golpistas condenados por el 1-O. Este texto ha contado también con el voto a favor de los comunes. Los separatistas piden que se lleven a cabo «todas las acciones necesarias» para incluir en esta amnistía a todos los «represaliados por motivos políticos por defender los derechos y las libertades en el marco del conflicto social y político». El PSC ha votado en contra de la amnistía y de celebrar un referéndum separatista.

«Amnistía necesaria»

La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha celebrado un acuerdo sellado «a través de la negociación», al tiempo que ha advertido que la amnistía es «necesaria». «Es un punto de partida que debe abrir una nueva fase para resolver el conflicto de fondo, la autodeterminación. Estas son las condiciones para abrir la legislatura española. Es cuestión de voluntad política, de seguir la vía de la negociación para construir acuerdos. Si quieren gobernar su país, deberán respetar a Cataluña, porque el referéndum no es división. Está en vuestras manos», ha afirmado durante su intervención.

Por su parte, la diputada de Junts Mónica Sales confía en que este consenso no sea «un hecho puntual o un accidente» y ha instado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, a que siga el camino del «posicionamiento conjunto del 52%», en alusión a la mayoría separatista en la Cámara autonómica catalana. «Las urnas no dividen, la democracia no divide. Alguien se ha equivocado a la hora de leer el resultado en Cataluña», ha defendido.

Pere Aragonés ha indicado que es «imperativa» una amnistía y «también sentar las bases para el referéndum». «Nuestro objetivo: mejorar la vida de la ciudadanía y resolver el conflicto de fondo entre Cataluña y el Estado. Lo dije el martes: la amnistía es imperativa, pero también sentar las bases para el referéndum. Hoy el Parlamento lo ha aprobado. La apuesta por la negociación sale reforzada», ha afirmado.

El nostre objectiu: millorar la vida de la ciutadania i resoldre el conflicte de fons entre Catalunya i l’Estat. Ho vaig dir dimarts: l’amnistia és imperativa, però també posar les bases pel referèndum. Avui el Parlament ho ha aprovat. L’aposta per la negociació surt reforçada. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) September 29, 2023

«Iremos a elecciones»

El líder del PSC, Salvador Illa, ha rechazado que su formación y el Gobierno de Pedro Sánchez vayan a aceptar celebrar un referéndum separatista en Cataluña. «Si hay que ir a elecciones, iremos», ha avisado Illa.

«Seamos claros en esto. Todo lo que vaya en la línea de profundizar en la división de la sociedad catalana es un camino equivocado y no daremos ni un paso por este camino. Con nosotros no se puede contar», ha apostillado este viernes ante los medios.

El PSC ha votado en contra de la resolución sobre la amnistía y sobre la del referéndum. Los socialistas han visto tumbada su iniciativa de «avanzar mediante el diálogo por el camino del reencuentro, en el marco de la Constitución».