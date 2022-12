El PSOE y Podemos se han visto obligados a intentar corregir la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del sólo sí es sí que impulsó la ministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, para frenar la cascada de rebajas de condenas a agresores sexuales. Los dos partidos políticos del Ejecutivo, aprovechando que está abierto el Código Penal en el Congreso de los diputados, han pactado, vía enmienda, un cambio en la exposición de motivos de la derogación del delito de sedición y la rebaja de malversación. Sin embargo, expertos juristas aseguran que este retoque no tendrá ningún efecto jurídico y, por tanto, los violadores seguirán viendo reducidas sus penas de cárcel gracias a la Ley Montero.

La enmienda pactada por el Ministerio de Igualdad y el partido socialista, con la intención de arreglar la chapuza jurídica de la ley del sólo sí es sí, recuerda en la exposición de motivos de la ley que deroga la sedición y rebaja la malversación que la Disposición Transitoria Quinta del Código Penal –que limitaba los casos de revisión de condenas cuando las mismas estén dentro del rango que fija la nueva norma– «sigue vigente» y es aplicable a las reformas que no tengan disposiciones transitorias, como la Ley Montero.

Sin efecto

El abogado penalista José María de Pablo ha explicado a través de sus redes sociales que esta medida «no tendrá ningún efecto» y, por tanto, las reducciones y excarcelaciones de violadores seguirán en cascadas por varios motivos. El principal de ellos es que ese párrafo se incluye en la exposición de motivos de la nueva ley y, añade, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. La Corte de Garantías ha recordado en varias resoluciones, como por ejemplo en el auto 95/2021, que las exposiciones de motivos no tienen valor normativo, motivo por el que no pueden ser recurridas por inconstitucionalidad. Además, explica este abogado, dicha exposición de motivos pertenece a la derogación delito de sedición y la rebaja de la malversación por lo que «su valor interpretativo lo será para esa ley, pero no para la ley del sólo sí es sí que es anterior».

Y, por último, aunque dicha norma fuese aplicable a la Ley de Montero, el reo se seguiría beneficiando, porque todo preso tiene derecho a acogerse a la norma más beneficiosa para el cálculo de su condena. Esa es la retroactividad de las penas que recoge el artículo 2.2 del Código Penal. Y la ley de la ministra de Igualdad, con su nuevo baremo de penas tras aglutinar en uno sólo los dos delitos existentes hasta ahora de índole sexual -abuso y agresión-, ha provocado un caos que podría haber evitado su hubiese tenido en cuenta las recomendaciones de los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.

Aunque desde el Gobierno sean conscientes de que dicho invento no tiene ningún efecto legal, con esta enmienda pretenden seguir culpado a los jueces que se ven obligados a rebajar las penas a los agresores sexuales. Por ello, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que los tribunales aplican la ley, lo que pasa es que hay que «legislar bien». De ahí, que haya incidido en que el «único camino» es «rectificar» la norma para evitar que los futuros violadores se vean beneficiados por penas menores. Porque la exposición de motivos, ha dicho, es un «engaño».