La acusación popular conjunta del caso Begoña Gómez solicitará este martes la comparecencia de David Sanza, amigo íntimo de Pedro Sánchez y que habría facilitado la conexión entre Begoña Gómez y Reale Seguros, uno de los patrocinadores de su cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. Sanza y Sánchez se conocen desde la adolescencia, especialmente del club de baloncesto Estudiantes y habría sido el enlace con la mujer del presidente del Gobierno para lograr financiación para poner en marcha su cátedra.

Gómez contó con dos patrocinadores para su cátedra en la Complutense, Reale Seguros y La Caixa. Sus representantes declararon este lunes como testigos ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y, según ha trascendido de esas declaraciones, Sanza habría sido el hilo conector entre Begoña Gómez y uno de los patrocinadores.

«Vete buscando cancha»

Esa especial relación entre Sánchez y Sanza quedó de manifiesto públicamente, en una entrevista al líder socialista, entonces candidato a la presidencia del Gobierno, en La Sexta. En esa ocasión, varias personas del público hicieron preguntas al aspirante. Sanza fue presentado como «amigo de Pedro Sánchez».

«Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Una pregunta: ¿de qué te ha servido tu experiencia deportiva en la política y para ser el próximo presidente del Gobierno? Vete buscando cancha cerca de La Moncloa y dónde colocamos la neverita en el palacio. Venga campeón, mucha suerte», animó Sanza al dirigente socialista, visiblemente ilusionado con la intervención de su colega.

«¡No me puedo creer que me hayan hecho una pregunta de baloncesto!, he jugado durante diez años y es un deporte que amo y me apasiona», celebró Sánchez.

El líder del PSOE prosiguió: «La política tiene que ser como un deporte de equipo. El PSOE es un gran partido, tenemos cantera, proyecto, equipos renovados (…) ayer estaba hablando con Felipe González de la amenaza yihadista y que el PSOE cuente con gente con esa experiencia de Gobierno da garantías a todos. Se renuevan los equipos, pero hay una historia detrás, que se pone para servir a España de nuevo».

Declaraciones ante Peinado

Este lunes, el juez Juan Carlos Peinado retomó las declaraciones en el marco del caso Begoña Gómez con distintas comparecencias.



Entre ellas, la del subdirector de la Fundación La Caixa – otra de las entidades que patrocinaron la cátedra-, Marc Simón, quien aseguró que no mantuvo ningún contacto con Pedro Sánchez y que la primera relación que mantuvo con Gómez fue en 2018, un par de años antes de que surgiera el proyecto de la citada cátedra.

En 2020, la esposa de Sánchez se puso en contacto con él para exponerle ese proyecto, que podría encajar con los fines sociales de la fundación. La propuesta, según afirma La Caixa, fue aprobada por el comité de dirección de la fundación.

Según las declaraciones del lunes, fue la propia Gómez quien contactó con los colaboradores para lograr financiación. «La cátedra se va a hacer», afirmó la mujer del presidente del Gobierno para convencer en la búsqueda de patrocinios.

El consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, conocía a Sanza, que actuó como nexo conector con Begoña Gómez. Sanza es un corredor de seguros con una estrecha relación con Pedro Sánchez de su época en el Ramiro de Maeztu de Madrid y el equipo de baloncesto Estudiantes.

El juez Peinado pretende averiguar si Gómez se sirvió de su condición de esposa del presidente del Gobierno ante empresas para conseguir su apoyo.

Cabe recordar que Gómez se ha querellado contra el juez Peinado por los presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos, al igual que la Abogacía del Estado, en nombre del presidente del Gobierno.