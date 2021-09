Íñigo Errejón, diputado y líder de Más País, publica su primer libro en solitario donde cuenta las intrahistorias de Podemos. A lo largo de 375 páginas lanza sus pullas a Pablo Iglesias y a sus ex compañeros de partido. Además, revela anécdotas personales. «Hicimos el acto de final de campaña de las elecciones andaluzas de 2015 en el velódromo de Dos Hermanas con 14.000 personas. Un acto precioso. Luego nos fuimos a tomar cañas y gambas y fue una sensación muy bonita. Ahí hay un dato especial, que es que la gente liga, se ríe, hace amigos. Si se liga es que hay pasiones alegres. No son sólo reuniones de partido, se hace comunidad. Si eso pasa es que vamos bien», relata.

En Con todo (Editorial Planeta), Íñigo Errejón comenta que las campañas electorales le motivan al máximo. Sostiene que es el espacio donde las candidaturas que él impulsa ganan terreno. Asegura que las primeras elecciones con Podemos se convertían en giras por toda España rodeado de su círculo más íntimo de amigos. En ese contexto, asegura que se toma tan en serio estas semanas que siempre acaba malo de salud. Si no en los días previos a la cita con las urnas, enferma tras el recuento cuando, de regreso a su casa, cuando baja la adrenalina del cuerpo y éste le pide «huelga general». El también politólogo desliza a lo largo de todo el libro que tiene una salud débil. Recuerda varios momentos donde se sintió indispuesto por dolores de tripa y otras patologías. Ir a las reuniones ejecutivas de Podemos cuando ya se había distanciado con Pablo Iglesias le surgía mal de estómago todos los lunes. Finalmente dejó de acudir para evitar esos dolores.

Errejón hace un repaso de sus siete años en primera línea política. Del 15-M y sus asesorías en Latinoamérica a los resultados de Más Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso el pasado 4-M. El ex número dos de Pablo Iglesias comenta las múltiples «navajazos» y «zancadillas» que vivió en Podemos. Todo eso le empujó a fundar Más Madrid.

Desvela que Iglesias le dijo «literalmente» que quería destituirle cuando llegase el momento. En concreto, en una reunión en el Congreso de los Diputados, cuando el ex líder de Podemos purgó al errejonista Sergio Pascual como secretario de organización, se registró una reunión de alto voltaje. «Si echan a Sergio, me tienen que echar a mí también como portavoz», dijo Íñigo Errejón. «Es verdad, pero contigo no puedo aún», se le escapó a Iglesias según su otrora mano derecha. «Si fuera alguien de menor peso, mi cargo habría acabado ahí mismo, pero como no era así, la cuestión tenía que resolverse en un congreso que tiene reglas, mecanismos… Es duro, pero no son navajazos. Es política», agrega en el libro.

También critica a su ex jefe por anunciar por sorpresa en un mitin que colocaría a Irene Montero como vicepresidenta o porque se negó a nombrar a su ex pareja Tania Sánchez como candidata a la Asamblea de Madrid en 2015. La ex concejal de Rivas Vaciamadrid hubiera obtenido, según Errejón, mejores resultados que José Manuel López, ya que se conocía mejor la política madrileña.

Dardos a Iglesias

A preguntas de la prensa en la presentación del libro, ha señalado que no ha enviado el libro a Pablo Iglesias para intercambiar pareceres. No obstante, estaría encantado de regalárselo a él o a su sucesora como vicepresidenta de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. La distancia con su antigua formación es un abismo y enfría la posibilidad de confluir con la candidatura de la también ministra de Trabajo.»Quedan dos años para las elecciones y no conviene entrar en especulaciones, no le interesa al Gobierno», ha asegurado.

Pablo Iglesias e Iñigo Errejón en el Congreso. (Foto: Getty)

Otro dardo al ex vicepresidente segundo ha sido al puntualizar que el Gobierno de coalición con el PSOE era posible matemáticamente desde enero de 2016. Se tuvo que esperar varios años y se formó “en las peores condiciones de los cuatro años, no sólo aritmético-parlamentarias sino sociales y culturales, con el clima social y cultural en contra y con el péndulo volviendo”.

Del mismo modo, otra crítica velada a Iglesias es la afición de este último por tratar de ganar votos recurriendo a agitar el miedo a que gobierne Vox. Las fuerzas progresistas, dice, no pueden recurrir al terror para hacer frente a la «ofensiva reaccionaria». Alerta de que la izquierda ha perdido la iniciativa cultural y está permitiendo con una posición “a la defensiva” la “ola desdemocratizadora” que observa y que, dice, impugna el ciclo actual.

Interrogado sobre su principal error en política, en referencia a su anterior etapa en la formación morada, Íñigo Errejón ha señalado las «prisas» y una «cierta convicción de que basta con tener razón», cuando eso en política en ocasiones es «poca cosa».

Desde la azotea del Círculo de Bellas Artes, ha confesado que elaborar este texto ha sido experimentar una «montaña rusa emocional», pues mirando el anterior ciclo ha revivido «sinsabores» pero también «buenos momentos».