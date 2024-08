Un hombre de 34 que se paseó este sábado con un cuchillo de grandes dimensiones por las calles de la localidad pacense de Fregenal de la Sierra ha sido finalmente detenido por la Guardia Civil. Los vecinos han grabado al individuo aterrorizando al pueblo gritando a los agentes que se «piraran» de su «puta calle». Las imágenes han llamado la atención por la indefensión de los agentes, que no pueden hacer otra cosa que retroceder ante las amenazas del atacante. Las redes se han pronunciado en favor de blindar de más garantías a los agentes y no a los delincuentes. Tras los hechos, el sindicato policial Jucil ha señalado al Gobierno por no reconocerles como «una profesión de riesgo».

El individuo, vestido con una camiseta roja, se enfrentó a los agentes de la Guardia Civil que intentaban detenerlo y golpeó el vehículo de los agentes. El atacante advirtió a los agentes de que se «piraran» de su «puta calle» y que no tenía «miedo a la muerte». Luego se refugió en la casa familiar junto a sus padres, donde permaneció varias horas hasta que salió por su propio pie y se entregó a la policía.

La indefensión de la Guardia Civil y la Policía Local fue lo más comentado en las redes. «No cuentan con unidades de apoyo cercanas y no disponen de una táser con la que poder paralizar al sujeto», denuncia Jucil. Los sindicatos policiales llevan años denunciando la situación de desamparo que sufren los policías cuando se enfrentan a este tipo de situaciones y el miedo que sufren al calvario judicial al que pueden ser sometidos.

«Indefensos como parvulitos, y se corre cada vez más la voz. Si le dan un bellotazo, aunque sea en una pierna, a los guardias los esperan años de suspensión y tribunales. El milagro es que no lo dejen tranquilo, que la criatura apuñale a quien le apetezca», ha manifestado en X el escritor Arturo Pérez Reverte al comentar estas imágenes.

También se ha pronunciado la ex dirigente de Vox y abogado del Estado, Macarena Olona, denunciando que en España «nuestros agentes tienen más miedo al Juzgado que al cementerio». «Y no les falta razón. A la falta de medios (en este caso, una pistola táser), se añade su desprotección legal. En esta intervención, si el agente hubiera hecho uso del arma reglamentaria no habría sido sencillo defender la actuación policial en Tribunales. Lo único garantizado para el agente sería el calvario judicial porque es discutible que el sujeto haya acometido, lo único claro es que ha amenazado. Y en esa zona dudosa, entraría en juego la interpretación que el Fiscal y el Juez den al principio de proporcionalidad».