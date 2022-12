El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha puesto en valor la movilidad y sostenibilidad del transporte público de la ciudad de Madrid, durante la presentación del 75º Aniversario de la Empresa Municipal de Transporte (EMT): Madrid, capital de la movilidad sostenible que ha patrocinado la empresa de transportes y que ha organizado el periódico OKDIARIO. En este sentido, antes de dar la palabra alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, y al presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, ha constatado que el transporte público madrileño «es de los mejores del mundo».

Eduardo Inda se refirió también al cuidado al medio ambiente en ciudades con altos índices de contaminación como Madrid o las grandes capitales europeas porque, «es el gran reto del futuro» y tanto la EMT como el Ayuntamiento de la capital «lo han tomado en serio, como se ha demostrado en los últimos años».

Así, recordó que le había pedido al alcalde, Martínez-Almeida, que debía eliminar Madrid-Central «y he de decir que me tomó la palabra, pero luego resultó que no se podía llevar a efecto porque efectivamente hay una obligación de la Unión Europea que lo impide. Aun así, le pediría que sepa compatibilizar las demandas de los comerciantes del centro de Madrid, que en buena medida son votantes del PP y se lo pido por los intereses de los propios comerciantes y porque sea cuatro años más alcalde de la capital». Inda aprovechó en ese momento de su intervención para aseverar lo que depararía a la ciudad «si fuese alcaldesa Rita Maestre», la portavoz municipal de Más Madrid.

Por otra parte, el director de OKDIARIO, nombró a varios de los políticos del Partido Popular presentes en este acto, como Íñigo de la Serna, al propio alcalde o Antonio Silván, para ensalzar el nivel que tiene el «gran partido de la derecha de España» el Partido Popular. «La verdad es que comparar al PP con otras formaciones es abrumador, y ya no digamos con Podemos, que basta con ser un poco sucio, no tener carrera, ir al Congreso con camiseta y ya puedes llegar a ser vicepresidente del Gobierno o ministra de Igualdad o de Asuntos Sociales».