Inda: «La táctica de Sánchez es dejar que Feijóo vaya a la investidura y luego parecer él el salvador»

El Rey Felipe VI ha decidido elegir a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia del Gobierno, aunque no cuente, en un principio, con los apoyos necesarios para lograr la investidura. Mientras tanto, Pedro Sánchez, tendrá que esperar, ya que como señala Eduardo Inda, su «táctica» es «dejar que Feijóo vaya a la investidura y luego parecer él el salvador».

Aunque el director de OKDIARIO no descarta todas las hipótesis -incluso que Junts apoye al PP, aunque a esto le da «muy pocas probabilidades»- Inda asegura que lo principal ahora mismo es esperar a que se produzca la primera votación de investidura: «A partir de ahí empieza a correr el reloj, hablamos de dos meses», ha afirmado esta mañana en El programa del verano.

Como ya advirtió Inda el pasado lunes en este mismo programa, el Rey ha designado a Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno, y según señala Eduardo, lo hace por varias razones «porque siempre ha propuesto al candidato de la lista más votada» y también porque «si no se presentan ni los etarras de Bildu, ni los golpistas de ETC, ni de Junts, Feijóo tiene 20 escaños de apoyo más que Sánchez». Una decisión que ha «demostrado» que el Rey «respeta la constitución y las leyes» y que «Puigdemont no le toma el pelo como intenta tomarle el pelo a todos los españoles y más personalmente a Pedro Sánchez», asegura el director de este diario.

Inda asegura que el Rey lo habría tenido muy complicado si tanto ERC, como Junts y Bildu hubiesen acudido a Zarzuela confirmando su apoyo a Sánchez. Aun así, asegura que Feijóo «no va a sacar adelante la investidura», y que Pedro Sánchez lo sabe, por eso su «táctica» es «dejar que Feijóo vaya a la investidura y se queme» de esta manera «va a parecer Sánchez el gran salvador». «Mientras (Sánchez) va a ir negociando y deformando la legalidad para intentar encajar esa gran petición de Junts, la ley de amnistía», asegura Inda.