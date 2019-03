Inda: “Sí, he entrevistado a Casado en el bar de Alsasua donde apalearon a dos guardias civiles, ¿y qué?”

“Las hienas independentistas, proetarras y podemitas están que trinan con OKDIARIO y personalmente conmigo porque osé entrevistar a Pablo Casado en Alsasua”, explica Eduardo Inda ante la brutal campaña contra este diario y los dirigentes populares por la entrevista realizada este miércoles a Casado en Alsasua.

El bar Koxka, “donde apalearon brutalmente” a dos guardias civiles y a sus novias, fue el lugar elegido para la entrevista. El porqué, lo explica Inda: “Hicimos allí la entrevista como homenaje a esos guardias civiles que siguen defendiendo la libertad, el Estado de Derecho y la democracia en una suerte de territorio comanche que quedó dejado de la mano de Dios hace muchísimos años. En el lugar donde, por cierto, se fundó el brazo político de ETA, Herri Batasuna en el año 1978”.

Este viernes, se celebra el Día Internacional de la Mujer, por eso Inda sugiere a las asociaciones feministas, que siempre han callado ante este caso, que “rindan homenaje a esas víctimas del más salvaje y terrible terrorismo machista”.

Al director de OKDIARIO le ha llamado poderosamente la atención toda la campaña que se ha montado alrededor del hecho de entrevistar a Casado en Alsasua. Especialmente las declaraciones de la presidenta del Parlamento de Navarra, Uxue Barcos y el diputado del PNV Aitor Esteban. “Me llama poderosamente la atención el cabreo que tiene la desgraciadamente presidenta de mi tierra, Navarra, Uxue Barcos porque hayamos ido a Alsasua a entrevistar a Paclo Casado”.

En cuanto a las declaraciones del político nacionalistas que asegura que Inda y Casado fueron a provocar a Alsasua. “Querido Aitor Esteban, quienes provocáis sois vosotros que habéis relativizado durante años los asesinatos de ETA. Los que provocáis sois vosotros, que habéis comprendido a esos ‘chicos descarriados’ que se dedicaban a asesinar gente impunemente durante muchísimos años. Y sois provocadores y traidores cuando llegáis a un acuerdo con el Gobierno de España para apoyar sus presupuestos y, 24 horas después, los traicionáis”.

Pero Inda no se queda ahí y contesta contundentemente a los dos políticos nacionalistas: “Querido Aitor Esteban, querida Uxue Barcos, el artículo 19 de la Constitución dice que todos los ciudadanos españoles tenemos derecho a movernos libremente por el territorio nacional. Y, desde luego, ni tú Uxue Barcos ni tú Aitor Esteban, que tienes apellido maketo, me váis a decir a mí por dónde me puedo mover en España, y menos en mi tierra, Navarra. Y la verdad es que sí, hemos entrevistado a Pablo Casado en Alsasua. ¡Sólo faltaba!”.

PD: “El aperitivo de la entrevisa llegará el sábado por la noche. Los pormenores y la entrevista en sí, y todo lo que la rodeó, lo tendrán ustedes el domingo y el lunes en las páginas de OKDIARIO”.