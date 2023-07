Pedro Sánchez continúa culpando a los medios de comunicación de haber creado una figura en su contra. «No culpéis a los periodistas de la construcción del sanchismo», ha asegurado esta mañana Eduardo Inda en una de sus intervenciones en El Programa de Ana Rosa.

«Un señor que pacta con ETA no me parece muy legítimo», ha asegurado el director de OKDIARIO. Que ha añadido que Sánchez habla del sanchismo como un constructo social, pero «también se ha hablado de marianiso, zapaterismo, aznarismo, felipismo, suarismo…, es decir, se ha hablado de todo esto en democracia». «Pedro Sánchez no es una víctima, esto ha pasado con todos los presidentes del Gobierno», confirma Inda.

El director de este diario asegura que es «el propio Sánchez quien ha construido esa figura de yo, mi, me, conmigo». «Es decir, no nos culpéis a los periodistas malos, malísimos, de la construcción del sanchismo», afirma Inda.