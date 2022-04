Eduardo Inda aseguró durante el debate en LaSexta Noche en relación con el nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que «es una gran persona y espero que sea el próximo presidente del Gobierno.

Y aseguró que numéricamente en estos momentos sólo puede gobernar con los votos de Vox. Así, el director de OKDIARIO, argumentó que «es más honesto pactar, como ha hecho Mañueco con García-Gallardo, que no es un terrorista y no ha matado a nadie, que hacerlo con el señor Otegi, que ha sido el número uno de la banda terrorista ETA y, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo», sentenció.