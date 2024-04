Illa miente al Congreso: sí fichó a la ‘trama Koldo’ para su megacontrato de 2.500 millones

El ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, ha negado este lunes en el Congreso de los Diputados que contratase a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama del caso Koldo, para el suministro de material sanitario. Illa, no obstante, no ha aclarado una de las cuestiones clave: por qué declaró «solvente» a la empresa -para la que intermediaba el ex asesor del ministro José Luis Ábalos- y le permitió optar a un megacontrato marco de su ministerio, valorado en 2.500 millones de euros.

Como publicó OKDIARIO, el ahora candidato del PSOE a la Generalitat dio el visto bueno a Soluciones de Gestión para optar a ese acuerdo marco, que permitía agilizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas. La empresa de la trama resultó adjudicataria de dos lotes de suministro de mascarillas, por 233 millones, si bien ninguna comunidad le compró finalmente material.

Para optar a esos lotes, según consta en el expediente, Soluciones de Gestión tuvo que acreditar su «solvencia económica y técnica». Lo hizo aportando los avales que le habían firmado el Gobierno balear de Francina Armengol, el Ministerio de Transportes y el de Interior. Esos documentos, como también reveló este periódico, fueron expedidos justo en los mismos días en que la empresa concurría a la citada licitación.

«Solvente»

Los criterios del Ministerio de Sanidad para acreditar la «solvencia» de las empresas participantes eran escuetos, según la documentación del contrato consultada por OKDIARIO. En lo relativo a la «solvencia técnica», uno de los requisitos clave, apenas se exigía presentar la «relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza realizados en los últimos tres años, incluyendo importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos».

Para ello, sería suficiente con aportar los «certificados expedidos o visados por el órgano competente». Y así lo hizo la empresa ahora investigada, que se valió de los avales proporcionados por Puertos del Estado y Adif -dependientes del Ministerio de Transportes-, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el Servicio de Salud del Gobierno balear de Armengol. Documentos que acreditaban su supuesta «solvencia», pese a que ya en aquel momento se había detectado material defectuoso en las partidas de mascarillas suministradas por la trama. En concreto, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), dependiente del Ministerio de Trabajo, avisó en junio de 2020 al Servicio de Salud de Baleares que «ninguna de las referencias» analizadas cumplía «con los requisitos de una mascarilla FFP2».

Habló con Koldo

Salvador Illa ha reconocido en la comisión del Congreso sobre los contratos de la pandemia que en aquellos meses de 2020 habló una vez con Koldo García y ha asegurado que le remitió a los técnicos del Ministerio de Sanidad, aunque ha insistido en que su ministerio no llegó a contratar con la empresa Soluciones de Gestión. A la misma hora, en el Senado, su ex jefe de gabinete, Víctor Francos, ha reconocido que se vio tres veces con Koldo.