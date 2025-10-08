Identificadas las cuatro víctimas mortales del derrumbe de Madrid: Laura, Dambelé, Alfa y Jorge

Las autoridades han confirmado este miércoles la identidad de las cuatro víctimas mortales del derrumbe del edificio en la calle Hileras de Madrid. Se trata de Laura, Dambéle, Alfa y Jorge, cuatro trabajadores que se encontraban en el inmueble cuando la estructura cedió de forma repentina este martes. La tragedia se produjo durante las labores de reforma del edificio, situado a escasos metros de la Plaza de Callao.

Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la madrugada para localizar los cuerpos bajo un amasijo de escombros que alcanzaba hasta ocho metros de altura. El primer hallazgo se produjo pasadas las once de la noche, cuando Emergencias Madrid confirmó la recuperación de dos cadáveres. Ya de madrugada, pasadas las tres, los Bomberos localizaron los cuerpos de los otros dos trabajadores desaparecidos.

Las víctimas

Laura, de 30 años, trabajaba en las oficinas situadas en la primera planta del edificio. Era la arquitecta responsable de la obra y desempeñaba tareas administrativas y de gestión en la empresa encargada de la reforma.

En el sótano del edificio se encontraban Dambelé y Alfa, dos obreros originarios de Mali y Guinea, respectivamente. Ambos eran empleados de la empresa constructora ANKA y estaban en los baños del subsuelo cuando la estructura colapsó.

La cuarta víctima, Jorge, era también trabajador de ANKA y procedía de Ecuador. En el momento del siniestro, se encontraba en la última planta del edificio de seis alturas. Su cuerpo fue localizado horas después por los equipos de emergencia.

Tras el derrumbe, los trabajadores que lograron salir se concentraron en la plaza de Herradores para comenzar con el recuento. Faltaban cuatro personas, lo que desató una intensa operación de búsqueda y rescate que se prolongó durante horas.

Los compañeros de las víctimas mantenían este martes la esperanza de encontrarlos con vida, pero el paso del tiempo y las condiciones de los escombros complicaban cada vez más las labores de rescate. Las peores noticias llegaron ya entrada la noche, cuando se confirmó el hallazgo de los primeros cuerpos sin vida.

Los equipos de Bomberos, Policía Nacional, SAMUR y Emergencias Madrid desplegaron un amplio dispositivo de rescate que trabajó sin descanso durante la noche. La magnitud del derrumbe, con escombros acumulados hasta ocho metros de altura, dificultó enormemente las labores de búsqueda de los desaparecidos.

El edificio siniestrado, situado en una céntrica zona de Madrid, estaba siendo sometido a trabajos de rehabilitación cuando se produjo el colapso repentino de su estructura. Las causas del derrumbe están siendo investigadas por las autoridades competentes.