El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este miércoles que la principal hipótesis del derrumbe del edificio de la calle Hileras, que ha dejado cuatro muertos, es la acumulación de material de obra en la parte más alta del inmueble: «Todavía es aventurado hablar de las causas exactas pero pasa por la apilación de material de obra en la última planta».

El alcalde también ha confirmado que el Ayuntamiento no contaba con quejas respecto a las obras del edificio, y que el consistorio concedió la licencia en febrero de este año. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid que este martes ha dejado un total de cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia en la madrugada del miércoles a las dos últimas personas que permanecía desaparecidas.

Almeida ha señalado que es «todavía aventurado» apuntar a las causas del colapso pero ha añadido que una de las hipótesis es que en la sexta planta del edificio había apilado «material de obra» que podría haber provocado el derrumbe pero ha insistido en que se trata de una hipótesis.

Tal y como adelantó OKDIARIO horas después del suceso, La primera hipótesis de los investigadores sobre el derrumbe apunta a una presunta negligencia de los operarios que pudo provocar el desastre, con cuatro desaparecidos este martes.

En concreto, se cree que la acumulación de material de obra en la planta más alta del inmueble hizo ceder la estructura de todo el edificio.

Informes desfavorables de la fachada

El edificio de la calle Hileras 4, en el centro de Madrid, fue construido en el año 1965 y su uso era administrativo o de oficinas. Así permaneció durante mucho tiempo hasta que el abandono hizo mella en el inmueble.

Un grupo inversor de capital saudí compró el edificio por 24,5 millones de euros y encargó un Informe de Evaluación del Edificio (IEE) en el año 2022 que entregó al Ayuntamiento de Madrid para legalizar la situación del inmueble e intervenir en su reforma.

Ese informe del año 2022, al que ha tenido acceso OKDIARIO, alertaba de que el edificio del derrumbe sufría «peligro inminente de desprendimientos en la fachada. También humedades, grietas y fisuras en el interior y exterior del inmueble». El informe recomendaba actuar de inmediato, «en menos de diez días» para solucionar estos problemas, a la vez que sostenía con sólo una inspección ocular que la estructura y forjados del inmueble estaban en buen estado.

En diciembre del año 2024, los propietarios consiguieron una licencia de obras del Ayuntamiento de Madrid para reformar el edificio del derrumbe y convertirlo en un hotel de lujo con 120 habitaciones.