Un hombre envuelto en una bandera de España se encadena en el Congreso para protestar por la amnistía

Un hombre, envuelto en una bandera de España, se ha encadenado frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la amnistía y contra el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez. Se trata de Adán Sánchez, un toledano de 28 años. Frente a la Cámara Baja, ha atado su pierna a un árbol con unas cadenas en la plaza de las Cortes.

Adán está presente en la plaza de las Cortes con varios carteles en los que puede leerse «Que te vote Txapote», «No amnistía» y «Huelga de hambre». El hombre encadenado frente al Congreso cuenta con un megáfono con el que grita esas mismas proclamas además «Sánchez vete ya, el pueblo no te quiere».

El joven ha denunciado en una entrevista con EFE que Pedro Sánchez en la campaña electoral «lo primero que dijo es que no pactaría con etarras y lo que ha hecho ha sido pactar con etarras». Además, Adán critica que «traería a Puigdemont frente al juez y no lo ha hecho, lo que va a hacer es una amnistía». El manifestante reprocha al presidente en funciones que «se va a saltar la Constitución española» y proclama que «eso no lo podemos permitir los españoles».

Adán llegó el martes, pero la Policía Nacional lo desalojó antes de colocar el dispositivo para proteger el edificio frente a la manifestación contra la amnistía en la sede nacional del PSOE. Este miércoles por la mañana ha vuelto a situarse, encadenado, frente al Congreso. Algunos ciudadanos comenzaron las protestas una hora antes de las 20:00 a las que se convocó a los manifestantes en Ferraz. El destino de este recorrido alternativo era el Congreso de los Diputados, pero cientos de personas recorrieron antes la Gran Vía. Por eso, un despliegue policial se presentó en las puertas del edificio.

Este miércoles, las protestas continuarán teniendo lugar en los alrededores de la calle de Ferraz, frente a la sede nacional del PSOE, un día despúes de que la policía tuviera que actuar con fuerza para aplacar a un grupo reducido de violentos que lanzó objetos y incluso quemó mobiliario público.

Como resultado de aquellas protestas a las que asistieron más de 7.000 personas, en su gran mayoría pacíficas, más de 39 personas tuvieron que ser atendidas y seis acabaron detenidas.

Reacciones a la manifestación

Miembros del ejecutivo como Margarita Robles, ministra de Defensa, ha pedido este miércoles al Partido Popular que «sea muy claro y contundente en la condena» de las «algaradas violentas». La líder de la cartera ha defendido a los agentes: «Están haciendo un magnífico trabajo».

Este miércoles, los populares se han expresado en contra de los actos vandálicos que el lunes tuvieron lugar el día anterior en la calle de Ferraz. El líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que «la violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad tampoco». El gallego ha aprovechado para denunciar que «los mismos que la critican están dando impunidad a los actos violentos que ellos les interesan».

Desde el @ppopular condenamos cualquier tipo de violencia. Condenamos, tanto la que estamos viendo en Madrid, como la que Sánchez pretende amnistiar. 📺@LaHoraTVE pic.twitter.com/8Rf7j6uLfd — Elías Bendodo (@eliasbendodo) November 8, 2023

Elías Bendodo, coordinador general del PP también ha expresado su rechazo a la acción violenta de algunos participantes en las protestas del martes: «Condenamos, tanto la que estamos viendo en Madrid, como la que Sánchez pretende amnistiar».