Grupos de Mossos, Agentes Urbanos y Agentes Rurales de Cataluña acaban de firmar un documento llamando a la rebelión y exigiendo a los partidos “la consecución del proceso de independencia”. La iniciativa se ha tomado, según afirman, motivados por la última detención de Puigdemont, al que denominan “president”. Y el clima actual, según su comunicado, debe conducir a la violación de la legalidad para imponer la ruptura constitucional frente a quien denominan abiertamente como “el enemigo”.

El documento ha sido elaborado el pasado miércoles, 29 de septiembre. Y lo firman los siguientes grupos: Guilleries – Mossos, Agents Rurals per la República, Guàrdies Urbans per la República, Mossos per Democracia, Mossos per la República Catalana, Miquelets del Port, Adic – Departament d’lnterior y Bloc Públic Independentista.

Según relata el propio texto, tras la «nueva detención del President en el exilio” surge la “necesidad urgente de un cambio de estrategia del independentismo”. Un cambio hacia la más evidente ilegalidad.

“La detención en el Alguer del President en el exilio por parte de la Policía italiana ha desatado un nuevo brote de euforia a las estructuras de poder del Estado neofranquista español y los medios de comunicación a su servicio”, añade el documento.

El texto carga contra la propia Policía y señala que “a pesar del poder vinculante de la resolución del Tribunal Europeo frente a los Estados miembros, la Policía española, bajo la dependencia del Gobierno central, ha alertado a sus homólogos italianos de la próxima presencia del 130 President de la Generalitat en territorio italiano”.

«Juego sucio»

Y añade que “España, una vez más, ha hecho juego sucio y ha pretendido engañar al TGUE (Tribunal General de la UE) y a las autoridades judiciales de los Estados miembros de la UE, mala fe que ya ha sido respondida por parte del tribunal italiano con la libertad sin ninguna medida del presidente”.

El documento firmado por asociaciones que representan a miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña asegura que “estamos ante un nuevo acto de represión gubernamental y judicial que ha acabado propiciando un éxito de la lucha desde el exilio y una nueva derrota y ridículo internacional de la autoridad estatal española”.

Los agentes firmantes sentencian que “sin duda este es un suceso que debilita al enemigo, fortalece nuestras posiciones, contribuye a internacionalizar el conflicto, y, en consecuencia, nos acerca a la consecución de la independencia”.

Pero, pese a esa euforia, los agentes aseguran que “en contraposición, otros hechos, acaecidos con posterioridad a octubre de 2017, han supuesto un alejamiento del objetivo final, Entre los ejemplos de los errores de estrategia, los colectivos rebeldes señalan el “sumiso acatamiento por parte del Parlamento de las decisiones arbitrarias del Estado español” o “no investir como Presidente al jefe de la lista más votada por los catalanes”.

Los agentes añaden que las instituciones españolas “no reconocen el derecho a la autodeterminación, perpetúan la represión y rechazan una amnistía para todos los ciudadanos que han sido víctimas de la represión, que superan más de 3.000 personas”.

Por todo ello, los colectivos rebeldes consideran cualquier mesa de negociación como un instrumento “inútil” y una “trampa para conseguir desactivar y desmovilizar el movimiento independentista, aparentando un diálogo y negociación que son inexistentes”. “Por todas estas razones, rechazamos rotundamente los acuerdos suscritos entre las diferentes formaciones políticas independentistas […] y exigimos a todas ellas que sin más dilación den por finalizada [la negociación], pactando conjuntamente y con el concurso de las organizaciones sociales independentistas adopten una nueva estrategia unitaria capaz de culminar el proceso de independencia”.

Plan ilegal

Un plan que se aparta de la Constitución y que requiere de una violación legal, como ya ha sido sentenciado en el pasado. “¡Viva Cataluña libre y viva los Países Catalanes!”, concluyen.

Los Mossos y los distintos cuerpos armados dependen, en última instancia, de la supervisión del Ministerio del Interior. Estos grupos de agentes en ejercicio activo de sus puestos de trabajo como policías han difundido el comunicado y no se trata de la primera vez que realizan pronunciamientos de este estilo.

Pese a ello, sus asociaciones siguen actuando y no ha finalizado ninguna investigación contra ellos que haya expulsado de los cuerpos a los agentes integrados en estas plataformas.