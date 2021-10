La confesión del ex jefe de la Inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal, al juez Manuel García-Castellón desvelada por OKDIARIO ha causado un gran impacto en la prensa internacional. Este periódico desveló que el general chavista reconoció que «el Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años». Una noticia de la que se han hecho eco medios como La República de Perú, La Nación de Paraguay, La Tercera de Chile, Pulzo de Colombia y el conocido periodista argentino Marcelo Ernesto Longobardi, entre otros.

-El diario La República subraya que «el general chavista de Inteligencia afirma que su Gobierno financió a Ollanta Humala», ex militar y presidente de la República del Perú de 2011 a 2016. Este periódico peruano reproduce la declaración de El Pollo y señala que «ex presidentes y líderes políticos latinoamericanos, entre ellos el ex mandatario Ollanta Humala, recibieron clandestinamente fondos del régimen de Hugo Chávez. Este periódico es un diario peruano de circulación nacional que se edita en Lima y tiene ediciones regionales. Posee el diario El Popular y el diario deportivo Líbero. Además, forma parte del Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL), al que pertenecen otras importantes editoriales de Hispanoamérica.

-La Nación de Paraguay publica: «Venezuela envió US$ 21 millones para financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner, reveló Carvajal». Este periódico señala: «La confesión de Carvajal podría poner fin al mayor interrogante que rodeaba el valijagate argentino y es la cantidad total de dinero negro con el que se pagó la campaña electoral con la que Cristina Kirchner llegó al poder en el 2007. Al menos, según el exjefe de la inteligencia chavista, se entregaron US$ 21 millones, según publica el medio español OK Diario, cuyos periodistas accedieron al informe de Carvajal».

-El diario matutino La Tercera, fundado en 1950 y actualmente uno de los periódicos de mayor circulación en Chile, publica: «El explosivo testimonio judicial del exjefe de inteligencia de Hugo Chávez: envió dinero a Kirchner, Evo, Lula, Humala y Podemos». El periodista Fernando Rojas manifiesta que «con estas polémicas declaraciones y en medio de una audiencia ante la justicia española en la que buscaba evitar su extradición a Estados Unidos, Hugo El Pollo Carvajal aseguró que el chavismo habría financiado ilegalmente a movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años».

-El portal Pulzo de Colombia subraya que «Carvajal mencionó a Gustavo Petro», senador de la República de Colombia y «otros políticos de izquierda de América Latina en un escrito de siete páginas que le presentó en España al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, documento que fue conocido por el portal español OK Diario, que publicó algunas partes del mismo».

Y también el conocido periodista argentino Marcelo Ernesto Longobardi analizó en su editorial Cada Mañana «las repercusiones en España de la confesión del exjefe de la Inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal».