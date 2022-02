El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la dirección de su empresa pública Acción Cultural Española, se personó el pasado jueves en el edificio de cuarta categoría donde tiene a una veintena de azafatos del pabellón español en la Expo de Dubái para inspeccionar las estancias tras la exclusiva de OKDIARIO. Fue justo al día siguiente de que Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, visitaran la Expo 2020 tras pasar la noche en el hotel de gran lujo Dukes The Palm, ubicado en la zona más exclusiva de la ciudad emirato.

Este periódico reveló que los asistentes españoles del pabellón progre, hombres y mujeres, han sido alojados en un arrabal a las afueras de la ciudad, donde las cucarachas, la humedad, las goteras o los problemas de cañerías, con cortes de agua incluidos, son demasiado frecuentes. A ello se une además la sensación de inseguridad que hay en la zona y alrededores, situada a cuatro kilómetros de la Expo. En cambio, la mayoría de países tiene a su personal asistente en el flamante complejo de Expo Village, construido para la ocasión y donde las prestaciones son máximas. Además, sus Gobierno les pagan ese alojamiento, mientras que los españoles tienen que costearse el alquiler de su bolsillo.

España tiene a sus azafatos en este arrabal y no en Expo Village.

Una subcontrata emiratí del Gobierno de Sánchez llamada Elite Promo les cobra 575 euros de alquiler (y transporte a la Expo) y les paga sueldos de 1.500 euros, a la mayoría de ellos. De este modo, este personal de apoyo apenas saca 925 euros al mes. En este contexto, OKDIARIO se puso en contacto con Acción Cultural Española para saber si iba a tomar alguna acción al respecto.

La respuesta oficial fue la siguiente: «El Pabellón de España contrató los servicios profesionales de la empresa Elite Promo a través de un concurso abierto. Los trabajadores que prestan sus servicios al pabellón están vinculados a esa empresa. Las condiciones de alojamiento son ajenas a la relación contractual que mantiene la Sociedad Mercantil Estatal Acción Cultural Española con la empresa adjudicataria. Los trabajadores han optado en unos casos por buscar su alojamiento y en otros aceptaron la oferta de alojamiento que les hizo Elite Promo». En el caso de los azafatos, 23 fueron alojados en el citado arrabal.

Horas antes de la visita de inspección, Acción Cultural Española evitó comunicar a este medio que la cúpula de la misma se personaría en el arrabal. En concreto, se desplazaron hasta el lugar el presidente ejecutivo de la empresa pública, José Andrés Torres Mora, ex diputado socialista y jefe de Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero antes de que llegara a La Moncloa; su número dos, el ex diputado y ex senador del PSOE Juan Luis Gordo, director Financiero y de Recursos; la comisaria del pabellón, Carmen Bueno; y la directora, Olga Miragaya.

Omar Hoss, Senior Director – Real Estate at #DubaiWorldTradeCentre introduces Expo Village, the official residences of #Expo2020. The project, developed by Dubai World Trade Centre, offers contemporary residences and a range of premium amenities. pic.twitter.com/ED8AD2Fcy6

— Dubai World Trade Centre (@DWTCOfficial) September 20, 2021