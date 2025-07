El PSOE, principal fuerza del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, ha propuesto vetar la palabra «cáncer» en los medios de comunicación para «no herir la sensibilidad» de los pacientes de esta enfermedad y para «reducir la desinformación en este ámbito». La nueva portavoz del partido, Monste Mínguez, ha presentado, junto a otras tres diputadas socialistas, una proposición no de ley (PNL) «para regular el uso de la palabra cáncer».

La iniciativa recuerda que «gracias al avance de la medicina, a la labor incansable del personal sanitario, a la inversión en investigación y a la concienciación social, más del 55% de las personas diagnosticadas con cáncer en España sobreviven al menos cinco años».

Sin embargo, las representantes socialistas señalan que existe una «responsabilidad en la forma en que hablamos de la enfermedad» y que no concuerda con el esfuerzo de pacientes y sanitarios. Concretamente, subrayan que «la utilización común de la palabra cáncer, a veces, se aleja de esta realidad que estamos describiendo».

«No es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso», manifiesta la PNL socialista, para añadir que «es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable».

El PSOE alude a un estudio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para recordar que «el 15% de declaraciones públicas recogidas por medios de comunicación, se daba un mal uso de este término». Es decir, que en esos casos se utilizaba la acepción que la RAE recoge como «proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos destructivos». La iniciativa señala que el término se usa con ese significado «mayoritariamente» en ámbitos «como la política, la justicia o el deporte».

Los resultados de aquel estudio «llamaban la atención para que ese uso no hiriese la sensibilidad de quien se halla en pleno proceso de la enfermedad», incide la iniciativa del PSOE.

Contra las «metáforas bélicas»

Además, los socialistas quieren que dejen de utilizarse «metáforas bélicas» como hablar de «batallas» o «lucha» a la hora de referirse a pacientes que están lidiando con el cáncer. También pretenden que no se use terminología «culpabilizadora» o «estigmatizante» con la enfermedad. Y citan, expresamente, la frase que no quieren que aparezca públicamente: «Esto es un cáncer para la sociedad».

El principal partido de Gobierno ha pedido «colaboración» a «los medios de comunicación, instituciones educativas, culturales y sanitarias, y entidades sociales». Para ello, exige «promover en el conjunto de la acción institucional un lenguaje responsable y empático en torno al cáncer». La pretensión del PSOE es que se evite «su uso como sinónimo de hecho grupal destructivo, y reconociendo la realidad creciente de quienes lo superan».

Los socialistas buscan, a su vez, «elaborar y difundir recomendaciones para el tratamiento informativo sobre el cáncer por los medios de comunicación». Es decir, unas guías de uso del término, que se base «en evidencias científicas». Todo ello, según las diputadas del PSOE, para que «contribuya a reducir la desinformación en este ámbito, en colaboración con asociaciones de pacientes y colegios profesionales».