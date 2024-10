El Gobierno avala por escrito el «mérito y excelencia» de Begoña Gómez para dirigir una cátedra

El Gobierno ha utilizado una institución pública, el Senado, para hacer una defensa de los méritos de Begoña Gómez como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva, de la Universidad Complutense. Ha sido en una pregunta por escrito registrada por Vox, en la que, en concreto, se requería la valoración del Gobierno para «evitar» que en el ámbito universitario tuviesen lugar «situaciones similares» al nombramiento de Gómez. Cabe recordar que la mujer de Pedro Sánchez carece de licenciatura oficial. La Complutense admitió que no tuvo en cuenta su currículo para ponerla al frente de la cátedra.

«La designación de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, a diferencia del resto de las cátedras

extraordinarias de dicha Universidad, no parece que haya obedecido a criterios objetivos de selección, mérito y excelencia que habitualmente requieren estas designaciones», se exponía en la pregunta. A continuación, Vox requería al Gobierno las «acciones» que tiene previsto impulsar «con el fin de evitar que en el ámbito universitario se vuelvan a producir situaciones similares a la referida».

«Autonomía universitaria»

En su respuesta, aun de forma velada, el Ejecutivo respalda el nombramiento de Gómez al afirmar que «no comparte ni el fondo ni las formas de las aseveraciones de la pregunta». El Gobierno se remite asimismo a la «autonomía» universitaria recogida en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

«Las universidades españolas están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía en virtud del derecho fundamental reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución Española», se subraya en la respuesta.

La designación de la mujer de Pedro Sánchez como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva, ya extinguida, centra parte de la investigación del juez Juan Carlos Peinado. El instructor ha requerido a la Complutense distinta documentación para indagar en las circunstancias que rodearon la contratación de Gómez, como que le detallase los alumnos que tenía en su máster o los currículos de los directores del resto de cátedras. El centro universitario ha rechazado ambas peticiones alegando, en el caso de los alumnos, que son datos privados y, en el de los docentes, que no tiene sus datos en el archivo.

Este periódico ya reveló que Gómez era la única directora sin licenciatura entre el medio centenar de directores de cátedras de la Complutense. Además, demostró también el bajo número de matriculados en el máster de captación de fondos, que la mujer de Sánchez dirigía en el centro público. Pese a ello, la Complutense concedió la cátedra a Begoña Gómez, en octubre de 2020.

Además de a Gómez, el juez Peinado mantiene imputado al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El magistrado quiere saber si la creación de la cátedra fue irregular, dado que la mujer de Sánchez carecía de titulación. El rector Goyache admitió, en su comparecencia, que Gómez le citó a una reunión personal en el Palacio de La Moncloa, que tuvo lugar en julio de 2020 y en la cual, le expuso su idea de crear la cátedra. Su deseo se vio cumplido apenas tres meses después.

OKDIARIO ha ido revelando que la Complutense nombró a Begoña Gómez directora de la cátedra en una reunión de apenas media hora, y que no tuvo en cuenta su currículo. El acta de creación de la cátedra no recoge los méritos de Gómez para dirigirla, al contrario de su número dos, el profesor José Manuel Ruano, que ejerció como codirector. El nombramiento de Begoña Gómez como directora obligó a nombrar a Ruano para no incumplir el reglamento.