García Ortiz rechaza la postura de los fiscales del 1-O sobre la amnistía y busca apoyos para someterles

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no comparte la postura de los fiscales de la causa del procés en el Tribunal Supremo de pedir no amnistiar delitos de terrorismo y de malversación. Ante esto, lanza una estrategia: escenificar que tiene apoyos dentro de la carrera fiscal para someter a Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno y sí pedir la ejecución del borrado de todas las condenas a los independentistas.

Varias fuentes pulsadas por OKDIARIO confirman que García Ortiz moverá todos los hilos disponibles para tratar de desacreditar a los cuatro fiscales que se dejaron el resto en impulsar las condenas a los dirigentes secesionistas. Para ello, podría optar por la estrategia de dictar una instrucción o circular desde su Secretaría Técnica para fijar un criterio común sobre cómo los fiscales tienen que posicionarse en las causas judiciales susceptibles de pasar por la Ley de Amnistía.

Del mismo modo, otras voces indican que tendrá un papel principal la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Cuando los cuatro fiscales del procés intenten que ella apruebe su informe de 100 páginas, la dirigente fiscal afín a García Ortiz podría hacer valer su poder. Ya ha impuesto su criterio recientemente en causas clave. Por un lado, corrigió a sus compañeros y trató de defender sin éxito ante la Sala Segunda de lo Penal que no había indicios delictivos contra Carles Puigdemont por terrorismo. También rectificó a la fiscal de Madrid, que apostaba por investigar la filtración de datos del expediente tributario del novio de Isabel Díaz Ayuso. Igualmente, se estrelló y, en ese caso, el TSJM dio al traste sus argumentos.

En este marco, García Ortiz ha mantenido este jueves una reunión con los cuatro fiscales del procés y con el del Tribunal Constitucional. Este viernes hará lo mismo con los fiscales más relevantes de Cataluña. En ese ámbito la mayoría son de su asociación, la izquierdista Unión Progresista de Fiscales (UPF) o no están adscritos. Cuenta con no tener ninguna voz discordante. Los miembros del Ministerio Público en esa comunidad autónoma que disienten de la amnistía no pueden levantar la voz ante una mayoría que ha armado García Ortiz afín a sus tesis. De esta forma, el fiscal general tratará de arroparse de fiscales que respaldan los movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez en colaboración con Junts, ERC, Bildu y otros partidos independentistas.

Otra de las claves a las que ha tenido acceso OKDIARIO es que en esa instrucción o circular para unificar criterio, tal como hizo también con la Ley del Sólo sí es sí, García Ortiz podría dar peso a los fiscales catalanes. En lugar de centralizar las decisiones en González Conde en su propia Fiscalía General podría ceder los trastos a Neus Pujal, máxima responsable de la Fiscalía Provincial de Barcelona y, de nuevo, de la UPF.

Casos a amnistiar

García Ortiz ya cuenta con una tabla de Excel con los casos que desde la Fiscalía quiere amnistiar. Son cientos y cientos de independentistas beneficiados en causas penales, contables y administrativas. En juzgados de Barcelona –incluyendo en el de Instrucción 13 que inició la causa del procés que acabó en el Supremo que no ha dictado aún sentencia–, de Madrid y de Valencia, que se suman al Supremo, a la Audiencia Nacional y al Tribunal de Cuentas. Hay condena de multas en el ámbito administrativo en los que no entrará la Fiscalía por sus competencias. Por el contrario, quedarían fuera de la amnistía los policías acusados de malos tratos y torturas si no se informa de lo contrario.

Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena (de izq. a dcha.)

La estrategia de Pedro Sánchez de colonizar todos los estamentos del poder tiene que hacerse notar ahora. La Ley de Amnistía llega en el momento clave y García Ortiz lo sabe. Mide cada paso para no meter la pata.

Lleva meses y meses bloqueando un pronunciamiento del Consejo Fiscal, un órgano asesor que integran las asociaciones de fiscales, la mayoría es contraria a sus decisiones. Primero argumentó que no podían pronunciarse sobre una ley en tramitación parlamentaria. Luego, que no tenía competencias el Consejo Fiscal para emitir un informe oficial tal como pidió el Senado. Ahora que la ley se ha aprobado en el Congreso y se va a publicar en el BOE de forma inminente, tampoco es buen momento para la carrera fiscal valore esa norma oficialmente y sus peligrosas consecuencias. García Ortiz quiere atar en corto a las voces discordantes y marcar la línea a seguir: la Fiscalía tiene que impulsar activamente la amnistía en línea con lo que quiere Sánchez, responsable directo de la decisión de renovar a García Ortiz en la cúspide del Ministerio Público el pasado diciembre.

En este contexto, otras voces alertan de la importancia de leer con detalle las instrucciones que concrete García Ortiz. Muestran su preocupación porque podría apostar por pedir que los jueces sentencien el sobreseimiento libre de todas las causas, es decir, el archivo explicitando que no hay delito ninguno en los hechos probados. En ese momento, la destrucción de los delitos del procés es irreversible. Aunque el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declare en el futuro, aunque sea parcialmente, inviable la Ley de Amnistía, los independentistas podrían aprovecharse de la situación. Podrían seguir la estela de los violadores y agresores sexuales beneficiados por el Gobierno de Pedro Sánchez que a la postre retocó la ley del sólo sí es sí ya no pudo tener efectos retroactivos. García Ortiz maniobra para despreciar la posición mayoritaria de los fiscales, anular su autonomía y poner la alfombra roja a los reos.