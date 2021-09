Génova culpa del choque con Isabel Díaz Ayuso al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez. Considera que ejerce una influencia negativa sobre la líder madrileña y que ha sido el origen de diversas disputas como la vivida por la decisión de quién se presentaba en el balcón de Génova tras el triunfo electoral de Díaz Ayuso el 4M. Teodoro García Egea hace ya tiempo que ha decidido llevar este asunto personalmente. Y ha llegado a enfrentarse con Rodríguez.

El pasado 10 de marzo se vivió entre ambos uno de los episodios más tensos del partido en los últimos tiempos. Ese día García Egea aseguró a Rodríguez: «No voy a permitir que enfrentes a Ayuso y a Casado». Porque García Egea culpa a Rodríguez de enrarecer la relación. La versión es opuesta desde Sol, donde afirman que, por el contrario, es García Egea quien quiere restar poder a Díaz Ayuso.

La tensión viene de lejos. Decisiones adoptadas por Sol que Génova no comparte. Posturas no compartidas que Génova considera que han desafiado los planes nacionales del PP. Todo un largo listado de roces que ha acabado en una batalla por el control del PP madrileño. Y es que Madrid es el bastión más fuerte y visible del PP y puede dotar a Díaz Ayuso de una presencia que no tranquiliza en la sede nacional del partido.

La pelea más expresa entre Teodoro García Egea y Miguel Ángel Rodríguez llegó un 10 de marzo, por la mañana. En una agitada mañana en la que Díaz Ayuso había decidido previamente convocar elecciones en la Comunidad de Madrid tras descubrir la traición de Ciudadanos y su deseo de hacer caer al PP en Madrid por medio de una moción de censura pactada con el PSOE.

La moción se había producido ya en Murcia. No había tiempo que perder porque si la moción se registraba primero, Ayuso ya no podría convocar elecciones y, por lo tanto, el PP perdería su feudo estrella: Madrid. Todo ello, en medio de una batalla declarada por Pedro Sánchez contra Ayuso.

La cabeza de Ayuso la quería Ciudadanos. Y la quería Moncloa. Un premio excesivo para no desatar un apetito feroz. Y el que primero anunciara -elecciones o moción de censura- ganaba esa partida.

Anticipo electoral

Díaz Ayuso y Rodríguez acudieron esa mañana a su sede del PP madrileño en Génova tras decidir y anunciar el anticipo de las elecciones. Allí se encuentran los despachos del partido regional y, en la séptima planta, los de la cúpula del PP nacional.

Las prisas llevaron a una convocatoria urgente y a unas explicaciones posteriores. Pero al llegar a Génova el grupo de Ayuso, Pablo Casado y García Egea estaban esperando para hablar de lo ocurrido. Llegaron justo después de anunciar el adelanto electoral en el Consejo de Gobierno madrileño.

En Génova esperaban Casado y García Egea. Ayuso se fue con Casado a su despacho y el secretario general pidió a Rodríguez que le acompañara al suyo de la séptima planta. Y allí, según señalan fuentes de Génova, se produjo un tenso encuentro entre ambos que acabó desembocando en una frase del secretario general del PP nacional: “No voy a permitir que arruines la amistad entre dos íntimos amigos. Eso es un valor para nuestro partido y no voy a dejar que los enfrentes”. Las palabras de García Egea deslizaban una acusación contra Rodríguez: la de lanzar a Díaz Ayuso contra Casado.

Desde entonces hasta ahora, esa relación no ha mejorado. La tensión es obvia y, en medio de ella, surgió una fuerte pugna por el control del PP madrileño. La perla de los azules. Ayuso ya ha planteado su deseo de presidir el partido regional, como siempre han hecho los presidentes autonómicos en el caso del PP. Pero Génova planeaba un fraccionamiento del poder de Ayuso: una segregación de los dos cargos para que el poder sobre el PP madrileño se dividiera. Fue en ese momento cuando surgió la denominada tercera vía: colocar a una persona que hiciera de eje entre Ayuso y el alcalde Martínez Almeida. Su nombre fue el de Ana Camíns, secretaria general del PP madrileño. El resto de la pelea ya es conocido y ocupa en estos momentos las portadas.