Una vez más, Pedro Sánchez se ha escondido en «la guerra y la pandemia» para no asumir responsabilidades en la grave crisis económica que atraviesan los españoles. En su intervención en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, el presidente socialista ha esquivado las críticas de la portavoz y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien le ha reprochado el «escenario francamente difícil» en España. «Parece que usted no quiere ver que las familias no llegan a final de mes, que no se pueden llenar los depósitos de gasolina y que hacen lo posible por no encender la luz», le ha espetado la dirigente popular.

Sánchez ha despreciado las críticas y se ha limitado a justificar su inacción. «No sé si se ha enterado de que hay una guerra en Europa, que llevamos mascarilla y estamos atravesando una pandemia», ha respondido. El socialista ha instado al PP a aprobar su plan «para las consecuencias económicas de la guerra» que no contempla bajadas de impuestos, pese a que así se lo había prometido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

«Usted siempre encuentra culpables pero no busca soluciones. Vive en una situación paralela», ha afeado Gamarra, quien ha acusado a Sánchez de aprobar «medidas ineficaces que son sólo parches». La portavoz parlamentaria del PP ha instado al jefe del Ejecutivo a «escuchar más» a los sectores afectados por la crisis y a dejar de «enfrentar a unas comunidades con otras». Igualmente, le ha pedido que reduzca la estructura de su Gobierno, de 22 ministerios, «que estamos pagando entre todos los españoles».

«Hay otra manera de gobernar. Su fracaso es evidente. Escuche mañana al presidente Feijóo y haga las dos cosas que sabe hacer bien: copiar y rectificar», ha concluido.