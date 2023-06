La Fundación Fernando Buesa ha advertido que «no es posible la convivencia si se apoya la impunidad de los crímenes de ETA con mensajes de amnistía». En un mensaje en redes sociales, la entidad ha criticado así la aparición este fin de semana de pancartas en el barrio vitoriano de Arana que reclaman la amnistía de los pocos presos de ETA que aún quedan en prisión tras la excarcelación masiva impulsada por Fernando Grande-Marlaska.

«Un año más se celebran fiestas en barrios y pueblos y con ellas regresan las pancartas de siempre; por ejemplo, este fin de semana en el barrio de Arana (Vitoria)», ha denunciado.

En este sentido, la Fundación ha considerado que «no es posible la convivencia si se apoya la impunidad de los crímenes de ETA con mensajes amnistía», algo que, como los homenajes a los etarras que regresan a la libertad, se lleva haciendo en el País Vasco con total impunidad.

Fernando Buesa fue un político vasco del partido socialista, asesinado junto a su escolta en el año 2000 por Asier Carrera Arenzana, que en 2021 consiguió ver cumplidas las reinvidicacones de los etarras y trasladado a la cárcel vitoriana de Zaballa para estar cerca de los suyos, en las políticas del Gobierno de España de acercamiento de presos para su posterior puesta en libertad.

La AVT, contra la impunidad

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha insistido una semana después de las elecciones del 28 de mayo en que hay que «dejar claro» que con ETA «no se puede pasar página de la noche a la mañana», haciendo hincapié en la «gravedad» de que EH Bildu y el resto de socios de Sánchez consideren que «unos condenados por terrorismo están capacitados para representar a sus municipios, con lo que eso supone de legitimar lo que han hecho», en referencia a la presencia de asesinos ex convictos de la banda terrorista en sus listas para los comicios locales.

Así lo ha hecho la asociación durante su Asamblea General Ordinaria de este sábado, en la que se han aprobado, con el 100% de los votos, la gestión de la Junta Directiva y de su presidenta, Maite Araluce, además de las cuentas del último ejercicio.

En su discurso, que ha dado a conocer la asociación a través de un comunicado, Araluce ha valorado la «intensa actividad» de la AVT a lo largo de todo el año, los planes de futuro y las próximas acciones, tanto a nivel interno como externo. «Todo ello sin olvidar nuestra principal función: la atención integral y específica a las víctimas del terrorismo», ha remarcado.

Ha expuesto que para la asociación una de las prioridades es continuar peleando para que los terroristas no estén presentes en las instituciones, así como para que todos los que no condenan el terrorismo no sea considerados un agente político más, por mucho que tengan el beneplácito del Gobierno.

Araluce ha puesto como prioridad de la AVT difundir el «verdadero relato del terrorismo» en España, para no permitir que sean los terroristas y sus medios de propaganda los que cuenten una «realidad tergiversada», lo que «desgraciadamente», ha lamentado, se ve cada vez más.

ETA y yihadismo

La dirigente ha indicado que otra de las líneas fundamentales de actuación este año está marcada por la amenaza que para el mundo occidental supone en la actualidad el terrorismo yihadista.

Así, ha recordado que la AVT se ha personado los últimos meses en varios procedimientos en la Audiencia Nacional contra presuntos yihadistas que han actuado en España, así como se ha incidido en la ausencia de un protocolo de actuación en caso de atentado terrorista.

Y ha trasladado a los asociados que seguirán trabajando en todos los casos de ETA, pero también de todos los grupos terroristas que han atentado en el país y que todavía están sin resolver, a pesar de la insistencia de los filoetarras y grupos de la izquierda por dar carpetazo al asunto, dejando esos asesinatos sin culpable y a las víctimas sin justicia.

«No hay que olvidar que la justicia ha demostrado que ETA era mucho más que los comandos que asesinaban, sino que contaba con todo un entramado político y civil que ha permitido que ETA perdurara durante más de 50 años y, por lo tanto, no hacemos distinciones entre los condenados por delitos de integración en organización terrorista a los condenados por asesinatos», ha apuntado en el comunicado, refutando así las teorías afines al Gobierno de coalición que se han dedicado a blanquear a Bildu desligándolo de ETA y dando por desaparecido el movimiento nacionalista que optó por la violencia.

Fue precisamente la AVT quien alertó de que en las listas de EH Bildu a las elecciones municipales había 44 personas que habían pertenecido en el pasado a la organización terrorista o habían estado vinculadas a ella, y que siete de ellas tenían delitos de sangre.