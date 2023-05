En septiembre de 1997, dos meses después del asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, ETA intentó matar a otros dos ediles del PP. Lo hizo donde menos se le esperaba: a casi mil kilómetros del País Vasco, en la provincia de Málaga. José María Gómez Muñoz y Francisco Robles, alcalde y concejal de Urbanismo, respectivamente, de Rincón de La Victoria (Málaga) escaparon milagrosamente a las bombas colocadas bajo sus vehículos. Los artefactos fueron explosionados de forma controlada por la Guardia Civil y sólo causaron daños materiales.

OKDIARIO conversa con el alcalde de esta localidad malagueña, el popular José Francisco ‘Francis’ Salado, y le pide la opinión por estos actos terroristas de entonces, ahora que los etarras participan en la vida parlamentaria de la mano de Otegi y en consonancia con Pedro Sánchez. Le pregunta al alcalde si los votantes socialistas se han olvidado ya de aquellos atentados y de lo que significó el terrorismo etnicista en los años en que ETA hacía política con las armas.

«Yo espero que no lo olviden, porque ha sido algo muy desagradable, muy antidemocrático, una ignominia; un desprecio a las víctimas de ETA. El hecho de que el socio preferente de Pedro Sánchez sea Bildu, como hemos visto en leyes estratégicas tan importante como la Ley de Vivienda, y cómo se ha apoyado en Bildu y no han tenido ningún pudor y un desprecio total a las víctimas para poner a asesinos de ETA en las listas de las municipales», dice el alcalde.

«Y el Gobierno ha reaccionado tímidamente a raíz del rechazo que ha tenido de la sociedad española y desde el punto de vista de pérdida de voto. La estrategia que ha habido ahora es decir que los asesinos de ETA van a renunciar a su acta. No me lo creo. Palabra de asesino. Tiene mucha credibilidad la palabra de un asesino, diciendo que cuando llegue el momento no van a recoger su acta electoral. No se puede creer», afirma Francis Salado, que recuerda que Sánchez es un mentiroso patológico.

«No se puede creer tampoco ese movimiento que ha hecho Pedro Sánchez, porque Sánchez lleva cinco años haciendo lo contrario de lo que prometió a los españoles. Primero dijo que no iba a pactar con Podemos y pactó; dijo que no iba a pactar con Bildu y pactó y es su socio preferente; dijo que iba a garantizar la unidad de España y otros de sus socios preferentes son los independentistas catalanes, e incluso ha bajado las penas por sedición. Dijo que iba a luchar contra la corrupción y lo primero que ha hecho también es bajar las penas por malversación», explica.

«Dijo que iba a ser el gobierno que iba a luchar y proteger más a las mujeres de la historia de España y ha hecho la ley Sólo sí es sí, que ha soltado a más de 110 violadores, y están en la calle con el riesgo de reincidencia. Nunca se ha atacado más a la mujer; la vulnerabilidad de la mujer ante su violador, que con un gobierno socialista, y ha rectificado tarde y mal también por un cálculo electoral. Y eso es lo que tenemos actualmente en el Gobierno de España», se lamenta el regidor.

«Y lo que pasa en España le afecta a los malagueños, afecta a los rinconeros y nos afecta a todos esas decisiones. Nos afecta en el día a día y lamentablemente en la provincia de Málaga hay tres violadores que se han visto beneficiados de esta reducción de pena y está ya en la calle. Así que claro, claro que tienen que acordarse de lo que ha hecho o está haciendo el Partido Socialista. Todo el mundo en eso está callado, no reprueba a su presidente y se dice hasta aquí hemos llegado. Y evidentemente aquí en El Rincón estamos muy tristes porque intentaron asesinar a concejales del Partido Popular con dos coches bomba, algo que vivimos aquí con mucha preocupación y afortunadamente tuvimos suerte que se detectaron esas bombas y fue una explosión controlada por la artificieros de la Guardia Civil.