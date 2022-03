Francisco Floro viaja a estas horas hacia Ucrania. Este español con experiencia militar en Irak contra el Estado Islámico se ha decidido ahora a enrolarse para combatir a los rusos. Ha salido este jueves del aeropuerto de Barcelona hacia Cracovia (Polonia) para desde ahí cruzar la frontera y alistarse en «la primera oficina de reclutamiento que encuentre camino de Kiev». Rechaza los discursos «pacifistas y buenistas» de la izquierda: «Las guerras se ganan con armas. No podemos permitir que Ucrania pierda su independencia». Explica que es natural sentir miedo en estas situaciones pero siente «un deber con el pueblo ucraniano y conmigo mismo».

PREGUNTA: ¿Qué bagaje tienes en zonas de conflicto?

RESPUESTA: Volví hace dos meses y medio de Irak. Estuve en una milicia combatiendo al Estado Islámico. Fui miliciano. Recibí entrenamiento militar. Reforzaba las defensas, recibí adiestramiento con armas, rifles, ametralladoras ligeras, medianas y pesadas, lanzacohetes, etc. Mi función fue más relajada de lo que esperaba y sentí no poder ayudar más a la población civil como esperaba. Sin embargo, Ucrania es un país que necesita ayuda urgente. Se está defendiendo como gato panza arriba, de forma heroica ante la agresión de un Estado mucho más poderoso.

P: ¿Qué te movió a ir allí?

R: Motivos altruistas. Pensar que el hombre es muy pequeño y que se tiene que dedicar a algo grande, a ayudar a los demás. Pensé que podía ser útil. Hoy se frivoliza y relativiza todo y al final lo que se busca es vivir al instante. No hay valores. Otra motivación personal es la posibilidad de escribir sobre ello después.

P: ¿Te consideras un héroe o un temerario suicida?

R: Mi padre diría que no tengo filtro y que hago las cosas sin pensar. Intento conservar la calma pero también tengo miedo. Pienso ‘no quiero ir’, pero siento un deber con el pueblo ucraniano y conmigo mismo. Es razonable tener miedo. Sólo se puede ser valiente cuando se tiene miedo. Al contrario, sería temeridad. Aristóteles decía que valiente es quien ha logrado un término medio entre la temeridad y la cobardía.

P: ¿Estás preparado para ver escenas duras como ciudades destrozadas o niños fallecidos?

R: No. Nunca se está preparado para eso. Intentaré afrontarlo como pueda, pero no creo que nunca se esté preparado para algo como lo que se está viviendo.

Francisco Floro usando un arma en Irak.

P: ¿Antes a qué te dedicabas?

R: He trabajado en el mundo inmobiliario, he sido opositor para funcionario de prisiones, he sido articulista freelance, etc. Me quedé cerca de aprobar la oposición. En ese momento de vacío existencial, pensé que podría hacer algo bueno. Quizá por ahora no he sido tan útil como esperaba.

P: ¿Qué labores quieres hacer en Ucrania?, ¿te ves con un arma?

R: Yo sería más útil en otras labores. Pero haré lo que se necesite. Me enrolo en la Legión Extranjera, tengo experiencia militar y ayudaré a la defensa de Ucrania como en Irak.

P: ¿Qué te dice tu familia?

R: Siento mucho que sufran. Empatizo con mi madre porque sufrió mucho cuando estaba en Irak y sufrirá hasta que vuelva de Ucrania, que ojalá sea pronto. Ojalá se firme una paz que no sea deshonrosa para Ucrania, que no le arrebate su independencia. Esto no beneficia a nadie.

Este joven manchego en el aeropuerto.

P: ¿Cuánto tiempo crees que puedes estar allí?

R: Tendré un contrato hasta el final de la guerra. Es posible que dure sólo semanas. Yo volveré si se firma la paz o los rusos terminan tomando Kiev. Puede alargarse meses o años. En la Primera Guerra Mundial se dijo que no había recursos para más allá de dos o tres meses. Al final se alargó desde 1914 a 1918.

P: ¿Qué te parece el ejército ruso?

R: No se trata sólo de la amenaza nuclear. Tienen bombas de racimo y termobáricas. Muchos países se comprometieron a dejar de utilizarlas. Están prohibidas. Un ataque nuclear es una auténtica locura pero no se puede descartar nada. Tienen armas más potentes y las emplean cada vez con mayor crueldad.

P: ¿Qué debería hacer España?

R: Una intervención directa. Mucha gente lo consideraría un acto suicida, pero sería algo honroso después de haber echado a Ucrania a los perros para luego abandonarla. Sería positivo que España fuera el primer país en declararle la guerra a Rusia. España no deja de ser otro David frente al Goliat ruso pero podría desencadenar la entrada de otras potencias occidentales, aunque también de China. Entiendo la preocupación por una posible guerra mundial pero es que se pueden invadir Polonia, Finlandia o Suecia. Ya han sido amenazadas con consecuencias políticas y militares si deciden acercarse a la OTAN.

Francisco Floro en Irak.

P: ¿Cómo ves la postura de la izquierda española?

R: Intento ser objetivo pero las guerras se ganan con armas. Ese pacifismo buenista no nos lleva más que a la victoria de Putin o a la firma de una paz que perjudique a Ucrania. Hay veces que la guerra es un instrumento de preservación del honor, la independencia y la libertad. Lo que hace Ucrania es heroico y no me puedo poner del lado de esa izquierda que quiere darle la espalda. También critico a la OTAN pero por abandonar a Ucrania. La izquierda dura siempre simpatiza más con el bloque anti EEUU. Pero que Putin sea su enemigo no nos debe convertir en amigos de Putin. Rusia en 2019 se demostró que estaba al lado de la causa separatista catalana. Trata de sembrar la inestabilidad siempre.

P: ¿Ves posible que los propios rusos paren los pies a Putin?

R: Me parece acertado diferenciar al pueblo ruso comprometido. Pero no pueden manifestarse libremente contra esta agresión de un enfermo mental, un megalómano baratillo que tiene el respaldo de oligarcas.