Luis Calvo, alcalde de Golada (Pontevedra), es el primer español que se ha inscrito ante la Embajada de Ucrania para ser voluntario junto a las Fuerzas Armadas de ese país y «combatir a las fuerzas opresoras rusas». En conversación con OKDIARIO desde el despacho de su Concello, explica que al ver las imágenes dramáticas en la televisión no se lo pensó dos veces. Si el embajador de Ucrania en España le da el visto bueno, irá junto con su teniente de alcalde.

Tiene 51 años y su experiencia en el Ejército fue únicamente el servicio militar en su juventud. En todo caso, asegura que está plenamente dispuesto a ejercer tareas humanitarias en el frente. Pertenece al partido independiente que él mismo fundó, el Partido Anticorrupción y Justicia (PAYJ). Su familia, aunque muestra reticencias, le apoya. Los vecinos de su municipio de 2.228 habitantes también aplauden la decisión. «Eso sí que es un alcalde, ojalá hubiera muchos más como él» o «Muchas felicidades, eres un ejemplo», han escrito en sus redes sociales.

PREGUNTA: ¿Cómo surge idea de ofrecerse al embajador de Ucrania?

RESPUESTA: Es penoso que un país invada a otro y sin motivo. Lo que se ve en la televisión es indignante y además es muy preocupante. Nosotros le hemos escrito al embajador para ofrecerle a sus compatriotas nuestra humilde ayuda en todo cuanto podamos. Si lo desea, yo y el teniente de alcalde nos acercaremos a Ucrania a echarles una mano a aquella gente.

P: ¿Qué fue lo que les movió?

R: Las noticias que surgen son demoledoras. Las imágenes de niños muertos, gente llorando, fuerzas invasoras atacando… Hay que ayudarles tan pronto como podamos. Si se puede, nos acercaremos a Ucrania. Siempre con humanidad. Vamos, por ejemplo, a ayudarles a montar tiendas de campaña, hospitales móviles, asistir a los niños, a los mayores, a los heridos… a lo que deseen.

P: ¿Le parece que los mandatarios internacionales han estado a la altura?

R: Lo que estamos viendo hoy por hoy, que no llegan a un acuerdo, no es normal. Es triste, además, porque nos repercute a todos nosotros. Va a subir el pan, los hidrocarburos, la electricidad… Es una guerra. Una guerra también aquí aunque de una manera diferente. Lo que pase en Ucrania y Rusia también repercute aquí.

P: ¿Han tenido ya algún tipo de respuesta de la embajada?

R: Por ahora nos han llamado muchísimos ucranianos dándonos las gracias por nuestra colaboración. Nosotros también estamos dispuestos a acogerlos cuando ellos lo crean conveniente. Tenemos gente que viene a hablar conmigo que quiere ayudar también a los refugiados. Aquí les daremos cobijo. Los cuidaremos mientras dure la guerra. Y si el embajador así lo desea, iremos. Nuestra presencia allí será para ayudar a montar hospitales, a curar a los heridos.

Escrito que han enviado a la Embajada de Ucrania.

P: ¿Tienen experiencia en el Ejército o en ayuda humanitaria?

R: No. Estuve en el Ejército cuando tenía 18 años porque hice el servicio militar. Pero no tenemos experiencia y no somos militares, ni sabemos manejar armas tampoco. Pero lo que queremos es ayudar, ayudar y ayudar.

P: ¿Qué les ha dicho en su familia?, ¿están preocupados?

R: Es peligroso porque es peligroso. Pero si nuestro deseo es ir a ayudar a los refugiados no hay problema. Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Desde luego, si vamos, haremos todo lo posible por ayudar a la gente y que se termine pronto esta guerra que nunca debió de empezar.

P: ¿Qué le dicen sus vecinos del ofrecimiento?, ¿les apoyan?

R: Mis vecinos son muy solidarios. En redes nos han dado la enhorabuena. Es gente buena. Incluso me dicen: «Oye, mira, si vienen los ucranianos, en mi casa acojo a dos o tres». Aquí somos gente humilde y amable.

P: Galicia siempre ha sido tierra de emigrantes.

R: Sí, yo mismo estuve en Suiza y luego volví. Debemos ayudar en todo cuanto podamos, porque es triste, muy triste, ver a unos dirigentes mandar matar a gente que no se conoce por unos ideales imperialistas. Y ellos jamás en la vida a la guerra. La guerra no está bien y siempre volvemos a tropezar en la misma piedra. No aprendimos del pasado para mejorar el futuro.

Destrozos en la ciudad ucraniana de Járkov tras los ataques rusos. (Foto: AFP)

P: ¿Qué le parece la posición de España? Hoy Pedro Sánchez ha dicho que sí enviará armas, ¿es suficiente?

R: No, se podía hacer más por la gente. Pero también es complicado, España está en la UE y tiene que haber consenso. Lo que es muy importante es que lleguen a acuerdos con Rusia. Pero estos no se van a conformar con Ucrania. Vladimir Putin es un imperialista. Deben llegar a acuerdos como sea. Lo malo es que estamos todos en peligro. Como a alguno le dé la locura de tocar el botón nuclear se armó la Tercera Guerra Mundial.