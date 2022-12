La tensión va en aumento en el PSOE. Tanto que tras las últimas decisiones «unilaterales» tomadas por parte de Pedro Sánchez, como la reforma del delito de malversación para beneficiar a los independentistas, varios dirigentes y barones están planteándose forzar la convocatoria de un Comité Federal. Una reunión que podría celebrarse a finales de año o principios de enero y cuyo objetivo de los que la piden es «debatir» y «frenar la deriva autoritaria de Sánchez». «Quejarnos y dejar constancia de ello es lo único que nos queda» apuntan. Cada vez hay más preocupación «con unos sondeos en la mano que son demoledores».

Estos dirigentes, consultados por OKDIARIO, son conscientes del «poco margen que tenemos». A diferencia de lo que ocurrió en 2016 «nadie de la dirección va a dimitir para evidenciar la deriva del secretario general», señalan, pero admiten que «somos conscientes de que dentro de su equipo también hay gente enfadada que hay que reivindicar». Con una reunión del Comité Federal pretenden que declaraciones como las de Emiliano García-Page y Javier Lambán se traduzcan en quejas formales con adhesiones dentro del máximo órgano entre congresos.

Varios miembros del Comité Federal opinan que «se debe escuchar a la militancia, antes de tomar decisiones de tal calado». Se refieren a la derogación del delito de sedición, la reforma del delito de malversación o la hipotética consulta que Salvador Illa ya ha puesto sobre la mesa. El líder del PSC es el único que, tras sus polémicas palabras, se ha puesto en contacto con Page para transmitirle «la tranquilidad de que el PSC garantizará el cumplimiento de la Constitución en Cataluña». Al presidente de Castilla – La Mancha, que bromeaba con haber «reforzar la seguridad en la puerta de presidencia» tras sus críticas a Sánchez, no le convenció el mensaje de Illa.

La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, previstas para el 28 de mayo, han encendido todas las alarmas en las diferentes federaciones territoriales. «Parece que el presidente quiera cargarse a su partido» lamentan desde una autonomía gobernada por el PSOE, cuyas previsiones electorales son más bien malas. No entienden «que tome decisiones que nos perjudican en las urnas». Ahí es donde radica la preocupación de los barones. Cada vez son más los dirigentes que tratan de marcar diferencias con Pedro Sánchez. «Nos resta, nos resta mucho» indican sobre la posibilidad de compartir actos electorales.

En Moncloa transmiten «calma y tranquilidad» al cabreo existente entre los barones liderados por Page y Lambán. Sánchez se enfadó mucho con las palabras del presidente castellanomanchego. Pero no hizo nada para hablar con él. Le pidió a Illa que lo hiciera él. Esa tranquilidad respecto a los presidentes territoriales, por eso, contrasta con el cierto nerviosismo que ha provocado en el entorno de Sánchez la cena de Felipe González con sus ministros. «Hay gente que no sabe que su tiempo ya pasó» resumen, tras haber vetado a algunos como Alfonso Guerra en el homenaje que el PSOE le organizó en Sevilla. Temen a que el ex presidente o algunos de sus excolaboradores estén urdiendo un plan, junto a alguno de los barones descontentos, para intentar mover la silla a Pedro Sánchez. Algo que, con un partido hecho a medida, parece más que improbable -a menos que pierda las elecciones generales-.