La Fiscalía Europea rechaza que Vox se persone contra Begoña Gómez en la pieza de los fondos europeos

Vox no ejercerá como acusación particular en el caso Begoña Gómez en la pieza separada de los fondos europeos, tal y como ha decidido la Fiscalía Europea (EPPO), que ha anunciado este martes al partido de Santiago Abascal su intención de rechazar que asuma ese rol en su investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez. El órgano independiente de la Unión Europea trata de esclarecer si dos de los contratos relacionados con Juan Carlos Barrabés, socio y gurú de la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez, fueron sufragados con fondos europeos.

La formación política recurrirá la negativa de la Fiscalía Europea, según ha revelado Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox, porque «según la normativa española las acusaciones populares también tienen derecho a la tutela judicial efectiva».

La Fiscalía Europea abrió la investigación el pasado mes de junio tras asumir parte de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a cargo del magistrado Juan Carlos Peinado. La investigación del órgano comunitario se centra, concretamente, en dos contratos suscritos con una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés. Ésta se habría hecho con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.

Tras conocerse que la Fiscalía asumió parte de la causa, Vox solicitó personarse como acusación popular, el pasado 6 de julio, en la pieza separada abierta por el órgano comunitario. Vox insiste en que quiere «saber e intervenir» en las diligencias de investigación de este caso para que no se «configure» un «procedimiento opaco» en el que no puedan saber «qué es lo que se investiga», ha señalado Castro.

Adjudicación de contratos

La Fiscalía Europea pidió al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le informara de los hechos que investiga y de si estaría o no implicada en el procedimiento «la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley». Dicha UTE está integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Begoña Gómez, según la denuncia de Manos Limpias. Ésta recoge que la mujer de Pedro Sánchez, imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, había «venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas» haciendo uso de «su estatus personal» como «esposa del presidente del Gobierno de España» y que uno de los empresarios beneficiados por esas recomendaciones o avales de Gómez es Barrabés.

El empresario se habría embolsado los 10 millones de euros en los que están valoradas las adjudicaciones licitaciones públicas. Peinado modificó la situación procesal del empresario y decidió imputarlo después de que éste reconociera haber mantenido dos encuentros con Begoña Gómez en La Moncloa.

En su respuesta a la petición del órgano comunitario, el juez Juan Carlos Peinado señaló que en la investigación constan «procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next —sociedad del Grupo Barrabés—, SLU Escuela de Negocios, y The Valley». Así, una vez recibida la información, la Fiscalía Europea estimó pertinente ejercer su competencia para investigar si los contratos se sufragaron con fondos europeos.