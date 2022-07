El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este jueves balance del curso político con una conclusión clara: «España no tiene el Gobierno que merece». En este contexto, Feijóo ha reclamado al socialista «que, por una vez, tenga el arrojo de recuperar la centralidad que ha tenido durante años el PSOE» y «prescinda de los apoyos que sólo han servido para radicalizar, para dividir y fracturar este país». El camino, ha señalado, es «volver a la senda de los grandes acuerdos de país, a la moderación y estabilidad que España reclama». «El PP está ahí si decide moverse y volver al lugar que el PSOE nunca debió abandonar», ha asegurado Feijóo, que ha considerado que «Sánchez tiene la oportunidad de corregirlo, de abandonar su deriva autoritaria y enmendarse en su último año político».

El líder del PP ha enumerado, mes a mes, los escándalos protagonizados por Sánchez y sus ministros desde el inicio de año: desde la crisis por la entrada del líder del Polisario en España, Brahim Ghali, a los beneficios a los presos de ETA para mantenerse en el poder, las múltiples crisis entre los socios de la coalición, la entrada de separatistas y proetarras en la Comisión de Secretos Oficiales, la destitución de la jefa del CNI y la polémica del espionaje, el apoyo del Gobierno a la desaparición del español en Cataluña, el pacto de Sánchez con Bildu para aprobar la llamada Ley de «Memoria Democrática» o, más recientemente, el impuestazo a la banca y las energéticas.

Y entre tanto, ha destacado Feijóo, «hay algo que no ha cambiado, la inflación subía y subía sin parar». Pese a ello, ha lamentado, «no ha habido ni un ministro que no se haya visto envuelto en alguna polémica pública con algún colega, un problema que no haya provocado colisiones, o una semana en que no se hayan aireado las diferencias».

El líder popular ha señalado que «lo básico que se le puede pedir a un Gobierno es que no genere él mismo problemas añadidos» y ha aseverado que «España tiene un desgobierno que la frena». «Es imposible construir nada sólido ni duradero con un Gobierno dividido y dependiente y excesivo», ha advertido.

«Si alguien cree que esto es lo que merece España, yo digo alto y claro que no», ha recalcado Feijóo, que ha avisado que el país «no merece un Gobierno más preocupado por los intereses de sus socios que de los españoles y en conflicto permanente». Feijóo ha considerado además que «Sánchez se superará en los próximos meses» porque «ha demostrado que lo único invariable e imprescindible es Sánchez».

El presidente del PP se ha comprometido a que «no tengamos más hoja de ruta que mejorar la economía, los servicios públicos y las instituciones».

«Hay una mayoría social cada día más amplia y cansada de un Gobierno dividido y desconectado de los problemas de la gente, centrado en el insulto al rival y en su propia supervivencia política», ha aseverado.

«Estamos a disposición de la gente y de nuestro país, seguiremos trabajando para merecer la confianza de esa gran mayoría de ciudadanos», ha concluido.