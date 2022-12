Feijóo: «El Pedro Sánchez de 2019 no votaría ahora al Pedro Sánchez de 2022»

La alta tensión política por el asalto frustrado del Gobierno al Tribunal Constitucional ha centrado este miércoles el nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado. El líder del principal partido de la oposición ha retratado al socialista con sus cesiones al independentismo y sus promesas incumplidas.

«Usted prometió no hacer descansar la gobernabilidad de España en los partidos independentistas, no indultar a los presos del procés, recuperar el delito de referéndum ilegal y no perdonar la corrupción. Y ahora se va a perdonar, como prometió con el sí es sí que no se iba a rebajar ninguna pena y van 100», ha destacado Feijóo, que ha instado a Sánchez a «aclarar cuál será su última cesión» al separatismo. «¿Alguna vez se va a pasar al constitucionalismo?», le ha insistido.

El jefe del Ejecutivo, en su mantra habitual, ha considerado que el PP se acompaña de «poderes cada vez menos ocultos» y ha despreciado el logro histórico de los populares con su recurso al Tribunal Constitucional para frenar el asalto al Poder Judicial. En este contexto, ha acusado al principal partido de la oposición de «enmudecer a las Cortes Generales», el «único hito», ha señalado, de Feijóo en sus nueve meses al frente del PP.

«Señorías, ustedes lo están intentando, pero aunque intenten que el Parlamento no hable, el Parlamento va a hablar alto y claro», ha advertido. Sánchez prepara ya una proposición de ley exprés, que negocia con ERC, para recuperar las dos enmiendas suspendidas por el Constitucional.

En su respuesta, Feijóo ha pedido a Sánchez que «deje ya de tomarle el pelo a los españoles» y «de descalificar al Tribunal Constitucional». «Es evidente que todos los que discrepamos con usted ponemos en riesgo la democracia. Ha pisado usted este mes el acelerador de la degradación institucional. Ya sé que su Gobierno va de incendio en incendio y está en llamas, pero no se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura democrática de España que tanto nos ha costado construir», ha avisado.

El líder del PP ha reclamado a Sánchez que convoque ya elecciones, para que las urnas hablen «sin límites», y le ha ofrecido acuerdos si decide regresar a la senda constitucional. «Recapacite. Tiene posibilidad de volver a la Constitución y estoy aquí para ello. Que el PSOE actual de clases de derecho constitucional después de lo que ha pasado, es para pasar a la historia. El señor Pérez Sánchez Castejón del año 2019 no votaría al señor Pérez Castejón del 2022», ha ironizado.

Sánchez, como es habitual, ha descalificado de nuevo la labor del PP que, ha dicho, «tiene una particular forma de interpretar la Constitución». En este contexto, ha insistido en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación sigue paralizada ante la negativa del socialista de aceptar la propuesta de despolitización de Núñez Feijóo.