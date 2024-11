El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre las tareas de reconstrucción tras el desastre que la DANA ha provocado en la provincia de Valencia. «En la reconstrucción no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión», ha asegurado este viernes en un desayuno organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia.

El líder de los populares ha exigido que no se olvide a las víctimas, a pesar de que es algo que ya ocurrió en otras catástrofes naturales como en el volcán de La Palma (Canarias). «La respuesta ha de ser inmediata», ha subrayado el ex presidente de la Xunta de Galicia.

Además, ha incidido en que esa actuación debe ser también «crítica y autocrítica». «Debemos asumir lecciones que hemos aprendido en esta tragedia en varias partes de la cadena, desde el mismo suministro de información hasta el día de hoy». «Ha habido buenas y malas intenciones que es necesario examinar y puntuar», ha aseverado el jefe de filas del partido más votado en las últimas elecciones generales.

Feijóo ha admitido que durante la gestión de la DANA que ha afectado mayoritariamente a Valencia ha habido «aciertos y hay errores», así como «buenas y malas intenciones». Y, en este punto de la reconstrucción, el presidente del PP cree que «es necesario examinar y puntuar».

«La respuesta que nos espera en la reconstrucción de esa comunidad autónoma fundamental para el PIB de España es una respuesta que merece una prontitud en decisiones y concreciones», ha ahondado el político popular.

En ese sentido, ha subrayado que «la reconstrucción será un trabajo largo, durísimo e ingente en el que ya no caben las equivocaciones que hemos tenido en la gestión». «La gente no las va a aceptar y desde luego no las merece», ha empatizado el dirigente del PP. «Estoy seguro de que el presidente de la Generalitat se comprometerá en su comparecencia a gestionarlas», ha sentenciado.

Este viernes, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, da explicaciones en el parlamento valenciano sobre las actuaciones de su Gobierno durante los peores momentos de la DANA. «Tengan los valencianos toda la seguridad de que nos levantaremos de nuevo», ha asegurado el presidente valenciano.

Adaptar las ayudas a las necesidades

Además, ha insistido en que ha recordado al Gobierno la importancia de ajustar «las ayudas financiadas por fondos públicos a las necesidades objetivas que está teniendo la economía valenciana» para la reconstrucción de la provincia.

Por otro lado, Feijóo ha puesto en valor el «dispositivo solidario» que se puso en marcha para ayudar a las personas que se vieron afectadas por la tragedia de la DANA. Entre otras cosas, ha recordado el trabajo de más de «15.000 personas de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular». Y ha apostillado que aún hay «trabajando más de 4.500 personas, trabajadores, empleados públicos».