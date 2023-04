Feijóo se marca los objetivos del 28M: «Más alcaldías, más comunidades y que el PP sea el más votado»

Alberto Núñez Feijóo tiene claros los objetivos del Partido Popular de cara a la cita electoral próximo 28 de mayo. El presidente nacional del PP se ha propuesto subir en votos respecto a las últimas elecciones municipales y autonómicas. «Esta subida de votos se tiene que traducir en más alcaldías y más regiones gestionadas por el PP. Queremos devolver al partido el orgullo de ser la primera fuerza política de España. Es el primer paso para ofrecer un Gobierno diferente a España», ha anunciado Núñez Feijóo.

Ante la Junta Directiva Nacional del PP, el líder gallego ha anunciado a los suyos que tienen que darlo todo durante «las cruciales próximas siete semanas», donde les ha animado a trabajar como «si quedara un solo voto para alcanzar la mayoría y con la ilusión de alcanzar el objetivo. «Tenemos puestas en nosotros la esperanza de mucha gente», ha matizado Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo ha confesado durante su intervención que no pocas personas le han recomendado mantener un perfil discreto de cara a las elecciones del 28M. “Me han pedido que gestione a la baja, que no me fije objetivos concretos por si no se cumplen. Si alguno desea eso, le pido disculpas. No lo haré. No he venido a la política nacional para marcarme objetivos fáciles y que todo siga igual. Me propongo retos difíciles y quiero que la situación actual cambie”, ha asegurado el presidente nacional del PP.

Tanto es así que Feijóo ha anunciado que «a diferencia de algunos», recorrerá las calles de España con todos los candidatos. “No soy Pedro Sánchez, mi obligación es hacer lo contrario. Seré el último afiliado en cada acto, recorreré España y me haré responsable de los resultados electorales del 28M”, ha prometido el líder popular.

«No me preocupa el día siguiente. Vamos a rendir cuentas después del escrutinio, pase lo que pase, empezando por mí mismo. No voy a lanzar a otros a batallas que me corresponden a mí. Estaré con vosotros en las calles de España. Nunca voy a trabajar para beneficiar a otros partidos en perjuicio del nuestro», ha explicado Feijóo a la Junta Directiva Nacional del PP.

«Seguir tragando»

El presidente del PP ha remarcado que quiere ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28M para que los españoles «no tengan que seguir tragando con los atropellos del Gobierno de Sánchez». Feijóo se ha mostrado muy contundente con el mal hacer del Ejecutivo. «Toca empezar a pasar la peor página política de la democracia España. Otros piden que los españoles sigan tragando con el Gobierno de la mentira. Tragar con sus socios independentistas y nacionalistas, tragar con el Tito Berni, con la eliminación de la sedición, tragar con que los ministros de Interior e Igualdad aún no se hayan ido, tragar con que el CIS sólo da para chistes, tragar con las políticas del Sáhara, tragar con los precios alimentos, tragar con insultos a los jueces, con la rebaja de las penas a los violadores. Tragar con los precios de los alimentos, tragar con una declaración de la renta sin ajuste a la inflación, tragar con ayudas que no llegan, tragar con cheques de 400 euros que se venden en milanuncios, tragar con continuas subidas de impuestos, tragar con un posible recorte de las pensiones, tragar con ser los últimos en recuperar PIB, tragar con la mayor pérdida de poder adquisitivo en toda Europa, tragar con autónomos no puedan abrir sus persianas, tragar con ser el país con más paro de la zona Euro y con los datos maquillados del Gobierno, tragar con fondos europeos mal ejecutados, tragar con los que quiere prohibir el avión y van a todo en Falcon, tragar con querer colocar a dirigentes socialistas hasta en las comunidades de vecinos, tragar con las cosas chulísimas. Tragar y tragar», ha denunciado Feijóo.

Frente al “batiburrillo” de partidos de izquierda que, como en otras ocasiones, apuestan por la suma de perdedores para llegar a alcaldías y autonomías, Feijóo ha asegurado que apuesta por la formación de gobiernos fuertes, sólidos y estables. “Sánchez está lanzando Sumar porque ya no le salen las cuentas. Y su oferta es la de siempre. Quiere ser el presidente de los que quieren a Colau como ministra, quieren el regreso de Mónica Oltra. Quiere que los que fundaron Podemos y se fueron enfadados de Podemos se sienten con los que están ahora en Podemos. Dijo que no dormiría con Podemos en el Gobierno y ahora quiere mandar con Podemos 1 y Podemos 2. Es toda una lección de coherencia”, ha concluido Feijóo.