¿Por qué no hay elecciones autonómicas en Castilla y León, Cataluña y País Vasco este 2023?

El año 2023 va a ser un año con muchas elecciones autonómicas, y aunque el 2022 ya estuvo marcado por algunos comicios, como las elecciones andaluzas, otras muchas comunidades celebrarán sus elecciones este año. Sin embargo, también algunas comunidades no van a tener elecciones y en concreto, Castilla y León, Cataluña y País Vasco no celebrarán elecciones autonómicas este 2023 pero ¿Cuál es el motivo para ello?.

Castilla y León, Cataluña y País Vasco sin elecciones autonómicas

El 2023 va a ser un año intenso en lo que a elecciones autonómicas se refiere pero hay tres comunidades en las que no se celebrarán y que sumarán a Andalucía que como hemos avanzado, ya las celebró en junio de 2022.

Castilla y León, Cataluña y País Vasco son las tres comunidades autónomas que no tendrán elecciones este 2023 y el motivo es el mismo que el señalado en Andalucía o bien ya las celebraron o también es posible que las tenga fijadas para más adelante.

En el caso de Castilla y León, celebró sus últimas elecciones autonómicas en febrero de 2022 con Alfonso Fernández Mañueco siendo reelegido como presidente, tras haber ganado primero en 2019. Cabe aclarar que esta comunidad sí que tenía fijadas elecciones para 2023, pero como se anticiparon a febrero de 2022, finalmente no tendrá comicios este año y no volverá a tenerlos hasta 2026 tal y como es el caso de Andalucía a no ser que las vuelva a adelantar.

En cuanto al País Vasco ya celebró elecciones autonómicas en julio de 2020 (con la victoria de Iñigo Urkullu Rentería como lendakari), de modo que las próximas serán en 2024. Lo mismo ocurre con Galicia que eligió a su nuevo presidente autonómico, Alberto Núñez Feijoó en 2020 y aunque este dimitió en 2022 para ser elegido presidente del PP, fue sustituido por Alfonso Rueda Valenzuela, como presidente de la Xunta hasta 2024, año en el que los gallegos volverán a las urnas para unas nuevas elecciones autonómicas.

En el caso de Cataluña ocurre lo mismo. Celebró sus últimas elecciones autonómicas en febrero de 2021 con Pere Aragonés de ERC elegido presidente, de modo que está previsto que las próximas no se celebren hasta 2025, siempre y cuando no haya adelanto electoral.

Las comunidades que sí celebrarán elecciones autonómicas en 2023

Ya sabemos el motivo por el que Castilla y León, Cataluña y País Vasco no tendrán elecciones en 2023, pero otras comunidades sí tienen fijada la fecha del 28 mayo para la celebración de sus comicios. En concreto, son estas: