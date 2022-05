El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en su visita a Ceuta que su presencia en la Ciudad Autónoma es un mensaje de españolidad y de integridad de la nación española. «Nuestro compromiso con una oposición de Estado, con una oposición que sabe que el Estado no se negocia. Que la aplicación de la Constitución Española no se negocia. Que la soberanía de la nación más antigua del mundo junto con Francia que es España no se negocia. Nuestro compromiso con la ceuta española y secular.», ha afirmado al líder gallego.

Asimismo, el presidente de los populares ha dicho que España ha perdido una oportunidad de reabrir las fronteras con Marruecos de forma correcta y que la inmigración ilegal está creciendo en España. «Hemos perdido la oportunidad de abrir las fronteras de forma correcta. Las fronteras tienen que abrirse con las garantías jurídicas y la seguridad en la toma de decisiones. Hemos vivido crisis migratorias graves y la inmigración ilegal está creciendo en España. El progreso económico de Ceuta y Melilla pasa por tener mayor seguridad.

En este sentido, Feijóo ha apuntado que es necesario reforzar las fronteras terrestres y el marco jurídico en materia de contratos para los trabajadores transfronterizos. «Es necesario solicitar visados y contratos de trabajo para los trabajadores transfronterizos. Mejorar las fronteras en las infraestructuras y establecer la aduana comercial en Ceuta y reafirmar la aduana comercial en Melilla. Ceuta precisa que la frontera esté dotada adecuadamente en medios, en infraestructuras y en recursos humanos como frontera exterior de Europa en África. Hay que normalizar el tráfico tanto de personas como de mercancías», ha señalado.

Orgulloso de la Policía

El líder de los populares también ha reclamado que es urgente dotar de mayores a medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Nos sentimos muy orgullosos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quiero agradecerle a la Policía Nacional y a la Guardia Civil el trabajo que han realizado en Ceuta. Es urgente dotar de medios materiales y de medios humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Incrementar el número de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Incrementar la plantilla y establecer una categoría de personal fronterizo», ha reclamado.

La visita de Feijóo llega el mismo día que Ceuta y Melilla abren sus fronteras con Marruecos. Unas fronteras que llevan más de dos años cerradas entre la pandemia y la crisis diplomática abierta entre España y el país norteafricano.