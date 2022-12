El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves que «la mayoría de los militantes sociales» comparte las palabras del presidente de Aragón y líder del PSOE en esta región, Javier Lambán, en la víspera, cuando afirmó que a España «le hubiera ido mejor» sin Pedro Sánchez y con el ex presidente socialista de Asturias Javier Fernández al frente del partido.

«La España de Javier Fernández y la España de Sánchez nada tienen que ver. Javier Fernández era un político que sabía que el principio básico para un político es mantener la unidad de un país y no fracturarla, mantener los grandes pactos constitucionales y no quebrarlos, y mantener el gobierno de las mayorías y no entregar la gobernabilidad de España a una treintena de diputados cuyo objetivo fundamental, como dice el señor Otegui es marcharse de ·España», ha declarado Feijóo en el I Foro Económico y Empresarial de OKDIARIO.

«¿Van a recuperar al PSOE o van a permanecer en silencio ante la muerte política de un partido como el Partidos Socialista Obrero Español?», han planteado el presidente del PP. «Lamentablemente hay de vez en cuando algún comentario, como el señor Lambán, que se contradice con los hechos de las Cortes en Aragón y las Cortes Generales en Madrid. Y una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. No se puede estar a favor de la Constitución y en contra. No se pude estar en contra de la derogación del delito de sedición y votar a favor de la derogación del delito de sedición», ha recalcado.

«Hay algún socialista -ha proseguido Feijóo en alusión a Lambán- que mantiene el juicio, pese ese juicio no lo mantiene en sus decisiones y yo lo lamento profundamente. Cada ve tengo menos esperanza de que los actuales dirigentes del Partido Socialista levanten la mano y digan ‘basta ya’. Lo dijeron una vez, les expulsaron del partido y si no recuperan su partido, nosotros nos brindamos a los votantes del Partido Socialista para recuperar el pacto constitucional y para que después de las elecciones el PSOE haga su catarsis, su análisis y vuelva a la senda constitucional que nunca debió abandonar», ha apuntado el dirigente popular.

Sin embargo, «cuando dejas un partido y un gobierno en manos de alguien cuya mayor experiencia fue ser concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, puede pasar cualquier cosa», ha dicho Feijóo sobre Pedro Sánchez. «Y lo que está pasando en este momento ya no lo lamento sólo como militante del Partido Popular, sino también como español. Comprenderán ustedes que la preocupación en la que vivimos los que creemos en lo que hemos hecho en los últimos 40 años, es máxima», ha sentenciado el jefe de la oposición en la inauguración del foro.