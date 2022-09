El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desmontado las mentiras de Pedro Sánchez en la entrevista a la carta que le hizo Angels Barceló en la cadena SER. Sánchez, en tono victimista, mostró “decepción” porque el PP «no ayudaba en las crisis ni con Casado ni con Feijóo». Es más, llegó a decir que «no tenía confianza en el PP para hablar con ellos». Feijóo le ha recordado que el PP ha votado a favor o se ha abstenido «en 10 reales decretos leyes o leyes» tanto en el Senado como en el Congreso en los últimos 70 días. Una de las últimas veces fue cuando se abstuvo en la extensión del segundo paquete anticrisis de Sánchez hasta diciembre. «Apoyamos también el de autónomos y el cutre de los incendios», recordó el líder del PP.

«Si el presidente del Gobierno entiende que la oposición debe ganarse la confianza del Gobierno quizá estemos ante un presidente naif. ¿Quién era el que llamaba a Rajoy cuando Zapatero tenía que modificar la Constitución para introducir el cumplimiento del déficit público y así evitar el rescate de la troika? ¿O no fue Rajoy el que llamó a Sánchez cuando hubo que intervenir la Generalitat de Cataluña?», se preguntaba retóricamente Feijóo.

«Este es el mundo al revés. Si hubiese alguna duda sobre nuestra voluntad para llegar a acuerdos, yo he remitido cinco documentos en 100 días. Mire, nosotros hemos votado a favor o nos hemos abstenido en 10 reales decretos o leyes. Apoyamos el de autónomos y el cutre de los incendios», afirmó en una entrevista en Onda Cero.

«¡Cómo puede decir que el PP no está colaborando con el Gobierno! Bajar el IVA del gas al 5% lo propusimos nosotros. Aunque el jefe de Gobierno de España se dedique a hacer oposición a la oposición y hacer oposición a sus socios, en España sobra oposición y falta alternativa», remató.

De hecho, el PP se abstuvo en dos votaciones de la bajada del IVA de la electricidad pese a que el ministro Félix Bolaños aseguró que “el PP votó en contra de la bajada del 21% al 10% del IVA de la luz”. También se abstuvo en la votación de la ley del cambio climático pese a que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Jaume Asens, aseguró que tanto PP como Vox se posicionaron en contra de la norma en su votación, aprobada en mayo de 2021.

«Excepción ibérica»

El presidente del PP ha acusado hoy al presidente del Gobierno de «mentir» por decir que el PP maniobró en Europa contra la excepción ibérica. El líder popular ha espetado al jefe del Ejecutivo que él apretó el botón de la congelación de las pensiones con Zapatero mientras que el PP nunca las congeló.

Feijóo respondía así a las acusaciones formuladas esta mañana por Pedro Sánchez, durante una entrevista radiofónica, contra el PP asegurando que la oposición tiene que hacerse acreedora de confianza y no lo ha hecho porque había maniobrado en Europa para evitar que se aprobara la excepción ibérica que supone poner un tope al precios del gas en España y Portugal.

«Es falso y que el presidente mienta no creo que sea lo más prudente», ha respondido con rotundidad el presidente del PP. Además, considera que Sánchez no entiende la labor de la oposición porque quien tiene que ganarse la confianza de ésta es el Gobierno.

Griñán

Feijóo ha afirmado que el Gobierno no tiene «legitimidad» para conceder el indulto al ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, «que fue miembro del Gobierno y presidente del PSOE mucho tiempo», al tiempo que ha reprochado al Partido Socialista que no se haya sentado a hablar «con nadie» del asunto.

«El Gobierno no tiene legitimidad para indultar a alguien que fue del PSOE. Y por si queda alguna duda, el Gobierno no ha hablado con nadie, no ha pedido opinión a nadie», ha subrayado Feijóo.

El líder de la oposición ha insistido en que él no tiene «ningún interés» en ver a Griñán en la cárcel si bien ha matizado que es una decisión exclusiva del Tribunal Supremo de España. Así, ha dicho que «sería bueno» que los socialistas se pusieran de acuerdo en este asunto ya que el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha apelado al Código Ético del partido para descartar su firma por el indulto, mientras que la senadora por Andalucía y también ex presidenta de la Junta Susana Díaz sí firmó la petición.

«No tengo interés en que Griñán entre en la cárcel, pero si empezamos a ver lo que condena el Tribunal Supremo y en función de la persona condenada se cumple o no su sentencia, estamos poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho», ha zanjado.

Justicia

El presidente del PP ha avisado este jueves de que al Gobierno sólo «está preocupado» por los nombres de los jueces que integrarán el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha cuestionado si lo que quiere el Ejecutivo de Pedro Sánchez es «renovarlo o controlarlo». «El Gobierno lo que está preocupado es por los nombres, por el presidente del Tribunal Constitucional y la presidenta del CGPJ», ha afirmado Feijóo.

El líder popular ha recordado que en julio remitió al Gobierno un documento para renovar el CGPJ, que lleva cuatro años en funciones, que contiene una serie de «renuncias», como que los jueces han de ser elegidos por los jueces. «Podemos renunciar a nuestros principios, pero no a un mínimo de decoro», ha lamentado, mencionando, por ejemplo, la regulación de las puertas giratorias para que un ministro no pueda posteriormente presidir el Tribunal Supremo.

Feijóo también ha subrayado que la filtración del acuerdo al que llegó el Gobierno con el PP de Pablo Casado es una «intoxicación» y ha recalcado que el documento habla de la renovación del Tribunal Constitucional, no del CGPJ. «Se están mezclando intencionadamente instituciones con el interés de boicotear las posibilidades de acuerdo», ha remachado.