El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto fecha de caducidad al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la intervención que realizó este martes en el Debate del Estado de la Nación, donde, según ha criticado, las «propuestas estructurales y las reformas fueron ninguna» y se evidenció que «un Gobierno en crisis no puede gestionar esta crisis».

Así se ha pronunciado el líder de los populares en la inauguración de la escuela de verano del partido en San Lorenzo de El Escorial que organiza el PP europeo en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid bajo el título ‘Fortalecer Europa: una alternativa para la mayoría’. Feijóo, que ha estado acompañado por la dirección de su formación, ha respondido a Sánchez tras escucharle en la víspera desde el escaño en el Debate del Estado de la Nación, donde no pudo intervenir al no ser diputado sino senador.

Pero este miércoles, Feijóo sí ha querido aprovechar este foro para contestar a Sánchez, como se ha encargado él mismo de apuntar. El presidente del PP ha ahondado en la división que existe en el Gobierno de PSOE-Podemos, un factor que resta credibilidad al Ejecutivo. «No hay un diagnóstico de la realidad y no tenemos un Gobierno apto para afrontar una crisis económica de esta magnitud. Su confección no tuvo en cuenta la gestión de la crisis económica que estamos viviendo», ha denunciado.

«No tenemos un Gobierno, sino tres partidos. Se anunciaron medidas que una parte no conocía y la situación interna es de tal descomposición, que ya no preocupa disimular que no conocía las propuestas», ha dicho Feijóo en alusión a las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz antes de entrar al Pleno y escuchar los anuncios de Sánchez, como los impuestazos a las eléctricas y la banca.

«Una vez conocidas las propuestas, no son distintas de las de Podemos, el Gobierno le ha comprado las propuestas a Podemos y le han salido baratas porque simplemente las ha copiado», ha afirmado Feijóo, cuestionando que ahora estén en la pugna por «rentabilizarlas unos frente a otros». «Comprendo que Podemos esté enfadado porque les hayan plagiado sus propuestas y ni se las hayan contado», ha remarcado.

En cambio, el dirigente popular ha reprobado que la única solución de Sánchez para aliviar a las rentas medias y bajas y hacer frente a la inflación haya sido «descargar la responsabilidad en los ciudadanos, diciendo que debemos comprar menos alimentos o reducir los consumos de la tarifa eléctrica».

«Rompecabezas»

En este contexto, Feijóo ha subrayado que frente a este «Gobierno fragmentado» y al «rompecabezas» de medidas anunciadas por Sánchez, el PP ofrece el proyecto de un «partido unido, conectado con la realidad y que ya gobierna con menos impuestos» en distintas comunidades autónomas. Junto a ello, el jefe de la oposición ha vuelto a exponer su plan económico, con iniciativas como deflactar el IRPF, y ha insistido en su «mano tendida para establecer planes frente a la inflación y la crisis energética y para mantener la integridad territorial de España».

«El futuro del señor Sánchez es muy corto. La resistencia ha dejado paso a la supervivencia. Estamos a pocas encuestas más de pasar al ‘sálvese quien pueda’», ha augurado Feijóo, avanzando que el PP va a verse «ante el reto de gestionar, más pronto que tarde, la reconstrucción económica y la reconstrucción institucional» de España.

Pablo Iglesias

Además, el jefe de la oposición ha criticado el giro dado por Sánchez en este Debate del Estado de la Nación, donde lo que ha hecho ha sido, según ha lamentado Feijóo, «podemizar el gobierno». «Activar el mayor populismo en política fiscal y económica es un flaco favor al PSOE, a la moderación y al progresismo». «Sánchez podría inspirare en el Pablo Iglesias fundador del PSOE y ha optado por parecerse al Pablo Iglesias de Podemos», ha sentenciado.

«Progresismo»

En este sentido, ha subrayado que la «España moderada entiende que progresismo y moderación, progresismo y estabilidad, no son sólo compatibles, sino complementarios; progresismo no es radicalidad, ni el sobresalto permanente», ha agregado. Y es que, tal y como ha publicado OKDIARIO, en Génova ve una «autopista» para captar votos socialistas y de centro tras la «podemización» de Sánchez.

Al término de este debate, ha concluido Feijóo, «va a quedar de relieve que una mayoría de españoles que confiaron en el actual Gobierno, ya no confían en él». A juicio del líder del PP, «hay una España moderada que se ha ido alejando del señor Sánchez a medida que el señor Sánchez se ha ido alejando de la moderación», ha remachado.