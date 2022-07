Cuca Gamarra ha reflejado a Pedro Sánchez en el espejo de su propia «inmoralidad», parafraseando sus palabras. La de entregar la memoria de España a Bildu, partido convertido ya en su socio preferente. El turno del Partido Popular en el Debate del Estado de la Nación ha comenzado con un impactante minuto de silencio por el concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 25 años. Un asesinato, ha recordado Gamarra, que Bildu «no ha condenado», como tampoco «colabora» para esclarecer los 397 crímenes que aún siguen sin autoría conocida.

«Ésa es la historia de la democracia, la verdadera memoria colectiva que los demócratas debemos honrar y a la que nunca debemos renunciar», ha espetado desde la tribuna. A continuación, ha advertido a Sánchez de que «la memoria democrática es recordar que Miguel Ángel Blanco no reposa en la tierra que le vio nacer porque quienes no le dejaron vivir no le dejaron descansar».

«Pactos indignos»

La también secretaria general del PP ha ensalzado la «rebelión cívica» frente al «camino de los pactos indignos»que el socialista «ha escogido sólo para resistir». «Intentar reescribir la historia de España de la mano de Bildu es una de las mayores inmoralidades imaginables», ha espetado. Cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno, ha anunciado, derogará la llamada Ley de «Memoria Democrática».

La dirigente popular ha sacudido al presidente del Gobierno en todos los frentes de la acuciante crisis económica, social e institucional. «Si hay un logro identificable en este Ejecutivo es la devaluación total de la palabra dada. Sánchez y la mentira es la síntesis de esta legislatura», ha aseverado. En este sentido, ha recordado que, entre otras cosas, el presidente del Gobierno dijo que no pactaría con Bildu y que estaba dispuesto a repetirlo 20 veces, así como que no indultaría a los condenados por el procés

Gamarra ha arremetido contra «la falta de políticas» de Sánchez quien, este martes, se ha limitado a anunciar un impuestazo a las empresas energéticas y la banca, sin asumir la propuesta de rebaja fiscal que Feijóo le trasladó ya hace dos meses y que, entre otras medidas, plantea ajustar la tarifa del IRPF para que la inflación no penalice dos veces a los españoles o pedir a Europa que elimine de forma transitoria el impuesto de hidrocarburos

Para desmontar el discurso victimista del socialista, Gamarra le ha recordado que la inflación en España – del 10,2% en junio, la más alta de los últimos 37 años- es más elevada que en otros países europeos.

«Caótico»

«La inflación no es responsabilidad sólo de Putin, sino también de sus políticas. ¿Por qué si España depende menos del gas ruso que Alemania, nuestra inflación es dos veces superior? El factor diferencial es usted y su caótico Gobierno», ha aseverado. En este contexto, ha criticado que antes de la invasión de Ucrania la inflación en España ya estaba en el 6,5% pero entonces el Gobierno se empeñó en decir que era algo «transitorio» y no tomó medidas.

La secretaria general del PP ha desmontado a Sánchez, dato por dato. Por la tasa de desempleo, por la precariedad laboral, por la presión fiscal, por la incertidumbre sobre las pensiones o por la debilidad del mercado energético. En definitiva, por «los problemas reales de los españoles». Porque la clase media, ha recordado, es «más pobre que en 2019» y «hay familias que tienen que elegir entre comer o arreglar la lavadora». Porque la inflación, ha avisado, «es el virus más cruel que puede afectar a la economía de las familias». Porque «mientras las arcas del Gobierno están cada vez más llenas, la despensa de las familias está más vacía» y porque “mientras el Ejecutivo se desborda de 22 ministros y más de 800 asesores, los españoles tienen que prescindir de lo básico para pagarle a Sánchez su Gobierno».

«La gente que está angustiada, le da la espalda y pide otro Gobierno no vive en áticos ni fuma puros habanos», ha ironizado frente a las críticas de Sánchez contra los poderes que, sostiene, maniobran contra él.

Gamarra ha advertido al socialista de que «va a dejar a España mucho peor de cómo la encontró» y también que «nos sale muy caro a los españoles». Una frase que él mismo dirigió a Mariano Rajoy en el Debate del Estado de la Nación de 2015, cuando era líder de la oposición.

La número dos de los populares ha acusado al jefe del Ejecutivo de «no asumir responsabilidades» y de «manipular» los datos que no le gustan. También ha censurado su «propaganda». «Hoy nos ha enseñado el último slogan, Iremos a por todas, parece que es el mantra que nos perseguirá en las próximas semanas», ha ironizado.

«El Gobierno Frankenstein es un proyecto fallido y agotado, pero hay alternativa: un Ejecutivo presidido por Feijóo», ha concluido.