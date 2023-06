El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no tiene «ningún problema» en debatir con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y lo hará durante la campaña electoral del 23J. Para la dirección del PP, según las fuentes consultadas, es el propio Sánchez quien «ha eludido dar la cara y responder ante la oposición en numerosas ocasiones». De hecho, recuerdan que el presidente socialista sólo ha convocado un debate del Estado de la Nación durante su mandato.

Frente a ello, las fuentes del PP ponen de relieve que Feijóo sí se someterá a un debate anual del Estado de la Nación si llega a La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 23 de julio. Y subrayan que el jefe de la oposición ha adquirido el compromiso de modificar la regulación vigente al respecto en los primeros 100 días de Gobierno.

Un compromiso, explican las fuentes, que está incluido en el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática presentado por Feijóo el pasado enero en un acto solemne en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, lugar donde se promulgó la Constitución liberal de 1812.

En concreto, el documento, elaborado como una «herramienta frente a la resignación», plantea que «se aprobará una regulación específica sobre la periodicidad anual del debate sobre el Estado de la Nación, que dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno». Esta medida aparece contemplada en el apartado que se denomina Respeto a las funciones del poder legislativo.

Se da la circunstancia de que durante los cinco años del mandato de Pedro Sánchez, el jefe del Gobierno sólo convocó un debate sobre el Estado de la Nación, celebrado en julio de 2022, donde le dio la réplica la secretaria general portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en presencia de Feijóo en su condición de senador. Ha sido la única vez que el jefe de la oposición se ha sentado en el Grupo Popular en el Congreso. De este modo, desde su llegada al poder en julio de 2018, a raíz de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Sánchez nunca se enfrentó a Pablo Casado, antecesor de Feijóo al frente del PP, en este formato. Lo habitual desde 1983 y hasta el parón posterior a 2015 era que estos debates se celebraran con periodicidad prácticamente anual, con la excepción de los años electorales.

Gamarra y Feijóo en el Congreso. (Foto: EP)

A lo largo de la legislatura, el PP reclamó a Sánchez que convocara este debate, pero el líder socialista fue haciendo oídos sordos. El Grupo Popular llegó a registrar en julio de 2021 una proposición no de ley en la que instaba al jefe del Gobierno a no demorar más su convocatoria y a no seguir «escurriendo el bulto». Gamarra denunció el temor de Sánchez a que quedaran expuestas las «vergüenzas» del Gobierno, un Ejecutivo «en descomposición política».

González, el que más

En el texto de la PNL, el PP recordó que el récord de presencias en estos debates lo ostenta Felipe González con 11 sesiones protagonizadas (10 como presidente del Gobierno y una -1997- como líder de la oposición), seguido con 10 por José María Aznar (seis como presidente y cuatro como líder del primer partido de la oposición). A continuación figuran José Luis Rodríguez Zapatero (seis como presidente del Gobierno y tres como jefe de la oposición) empatado en nueve ocasiones con Mariano Rajoy (tres como presidente del Gobierno y seis como líder de la oposición parlamentaria).

En cambio, Sánchez pasará a la historia como el que menos debates de este tipo ha mantenido: sólo en dos ocasiones si es derrocado el 23J. La que le enfrentó a Rajoy en febrero de 2015 y la del pasado año como jefe del Ejecutivo, cuando se volvió a celebrar una de estas sesiones siete años después. La citada PNL del PP no se sustanció y decayó con la disolución de las Cortes el pasado 30 de mayo por el adelanto electoral.