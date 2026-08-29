Feijóo anuncia que el PP se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional por Ceuta: «El sanchismo está acabado»

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este sábado que el Partido Popular se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar la invasión de Ceuta.

«Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la Justicia», ha afirmado Feijóo desde la carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), el tradicional punto de encuentro con su militancia para arrancar el curso político.

«¿Cómo vamos a aceptar que la mayor crisis de integridad territorial en siglos no tenga ninguna consecuencia?», se ha preguntado el líder del PP, ante cientos de simpatizantes y cuadros del partido, entre ellos, el ex presidente Mariano Rajoy.

Feijóo ha convertido el arranque de curso en toda una declaración de intenciones como presidente del Gobierno. Ceuta ha centrado buena parte de su intervención, con una demoledora crítica a la inacción del Ejecutivo.

«España vive una crisis de una magnitud sin precedentes, que afecta a la propia existencia de la nación, nuestra soberanía e integridad territorial, que exige una respuesta inmediata, coordinada y con determinación», ha aseverado el jefe de la oposición. «¿Y qué hizo el Gobierno?», se ha preguntado, para responder a continuación: «Cerrar por vacaciones, dejar la música del verano y abandonar Ceuta».

Feijóo ha criticado que el Gobierno haya tardado un mes en declarar la emergencia nacional, aprobar el mando único, pedir refuerzos en Frontex y decir que va a reforzar la plantilla de extranjería -en definitiva, «copiar las propuestas del PP»-, y ha pedido también la comparecencia de la directora del CNI en el Senado. «Alguien miente y yo creo que mienten todos, pero vamos a saberlo», ha advertido.

«El sanchismo está acabado»

«El sanchismo ya está acabado, pero ahora toda certificar su defunción en las urnas, no hay otro lugar». Con esas palabras, el presidente del PP ha lanzado una campaña adelantada para desalojar a Sánchez de La Moncloa.

Feijóo ha avisado que «España necesita la mayor reconstrucción desde la Transición», que él está dispuesto a liderar. «Tenemos que reconstruirlo todo», ha destacado para, punto por punto, desgranar su acuerdo con la ciudadanía.

«No va a haber una simple sustitución o relevo, vamos a romper democráticamente la decadencia. Habrá un cambio profundo, de abajo arriba. Vamos a traer limpieza, decencia, honestidad e instituciones respetables. Certezas, seguridad en las calles, en las fronteras, en los hogares, en el futuro. Que la ley y las reglas se cumplan y que haya un Estado que responda. Vamos a hacer que los servicios públicos vuelvan a funcionar. Que merezca la pena trabajar, que quien se esfuerce pueda crecer. Que merezca la pena ser honesto y que quien cumple las reglas no salga perdiendo frente a quienes las incumplen».

Feijóo ha prometido que «el cambio está más cerca». «No me conformo con ganar, me comprometo a merecer ganar», ha dicho, «ganar con la contundencia necesaria para que no puedan gobernar los que han perdido».

El líder del PP quiere llegar a La Moncloa «no simplemente por el fin del sanchismo, sino por saber qué hay que hacer después de Sánchez». «No voy a ser un presidente perfecto, pero sí que esté presente, no voy a abandonar nunca a los ciudadanos de mi país», ha concluido.