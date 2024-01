Feijóo acusa a Sánchez de «mercadear» con los derechos de los españoles en su acuerdo con Junts

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de «mercadear» con los derechos de todos los ciudadanos para salvar dos decretos-leyes, y ello «sin saber los españoles lo que hoy hemos entregado» al separatismo, denunció el jefe de la oposición. «No nos merecemos esto», enfatizó.

En una comparecencia en el Senado -donde se celebró el Pleno del Congreso al estar la Cámara baja en obras-, Feijóo ha denunciado que «el Gobierno no gobierna, sólo mercadea; no planifica, solo administra el caos; no gestiona los intereses generales, solo es una coalición de intereses personales», remarcó.

Así, el presidente del PP preguntó a Sánchez «cuánto será capaz de humillarse más» en esta legislatura y «cuánta extorsión será capaz de soportar para mantenerse en La Moncloa». «¿Cuánto ridículo más nos queda por ver?», planteó Feijóo.

En este sentido, el líder de la oposición criticó además la «deshonra» y la «humillación» a la que el Ejecutivo se sometió este miércoles ante sus socios separatistas de Junts, con los que pactó más cesiones para evitar perder dos decretos-leyes de gran calado.

«Hoy ha quedado demostrado que quien manda en el Gobierno es un presidente sin cartera», destacó Feijóo, refiriéndose a los dictados del líder de Junts, ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont. «La acción del Ejecutivo de Sánchez viene marcada desde Ginebra o desde Bruselas: desde allí se ha decidido qué se aprueba, cómo se aprueba, cuándo se aprueba y cuánto durará esta legislatura», lamentó.

De este modo, Feijóo acusó a Pedro Sánchez de haber trasladado la soberanía nacional fuera de las Cortes Generales y de poner la dirección del Ejecutivo en manos de alguien que no se sienta en el Consejo de Ministros, en referencia a Puigdemont.

«Qué precio está pagando»

Junto a ello, Feijóo resaltó que este pacto de los socialistas con Junts evidencia que el Gobierno de Sánchez ha «perdido todo el respeto a los ciudadanos», al tiempo que reclamó saber «qué precio con exactitud está pagando» el Ejecutivo a los separatistas y si «hay más pactos encapuchados» más allá de los acuerdos que Junts hizo públicos este miércoles para justificar su indulto a Sánchez.

Sobre tales acuerdos, Feijóo denunció que Junts hable de un traspaso de inmigración, algo que «conlleva el control de fronteras», por lo que pidió conocer si Cataluña va a tener fronteras distintas y si va a tener la prerrogativa de decir «no» a los «inmigrantes» que vienen del resto de España. Además, el líder del PP criticó que Sánchez vuelva a ver a España como un «reino de taifas» al ceder en las balanzas fiscales ante Junts y señaló que uno de los decretos haya sido corregido -y así salvado- para «facilitar aún más la amnistía de los encausados por el Supremo».

Precisamente, fuentes de la dirección del PP avanzaron este miércoles que estudiarán en detalle los acuerdos publicitados por Junts dado que hay elementos que «puede ser recurribles» ante el Tribunal Constitucional, como lo relativo al control de fronteras, las balanzas fiscales y la supuesta «urgencia» del decreto ómnibus que al final se ha demostrado que no era tal a tenor del pacto in extremis entre los socialistas y el partido de Pugidemont.

Asimismo, fuentes de Génova alertaron de que, tras estas cesiones de Sánchez a Junts, otros socios del Gobierno como ERC, Bildu o el PNV van a elevar ahora el precio de pago para futuros apoyos. «Van a desmantelar el Estado. Se va a vaciar de competencias como esto siga así», señalan tales fuentes tras estos primeros compases de una legislatura que en teoría debería durar cuatro años.

El propio Feijóo en su comparecencia auguró que «veremos más cesiones contra la mayoría del país, más votaciones que se deciden en el último instante y más insultos a la mayoría de los españoles». «Si tres decretos han supuesto un jaque al Gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura», apostilló.