Feijóo acusa a Sánchez de huir de la cuestión de confianza de Junts: «Es una legislatura ingobernable»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que es «revelador» que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, esté «huyendo» de la cuestión de confianza que plantea Junts y le ha avisado de que su Gobierno «no tiene una mayoría suficiente y están ante una legislatura ingobernable».

El líder popular ha explicado en una visita a la compañía Incalexa Instalaciones en Cáceres junto a María Guardiola, la presidenta de Extremadura, que el Gobierno no puede «estar instalado permanentemente en la bronca política y en la tensión dentro de los socios que apoyan al Gobierno».

«Es muy revelador que el presidente esté huyendo de que el Congreso de los Diputados pueda votar en relación a una moción de confianza», ha afirmado, después de que la Mesa del Congreso, gracias a la mayoría del PSOE y Sumar, haya vuelto a retrasar su decisión sobre la admisión o no a trámite de la proposición no de ley de Junts exigiendo a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza.

Además, el líder del PP ha defendido que, aunque no tenga claro qué sucederá ni las decisiones que tomará Junts por esta negativa del PSOE, sí tienen claro que «el Gobierno en este momento no tiene una mayoría suficiente para acreditar un paquete legislativo y un paquete presupuestario».

En cuanto a este aspecto, Feijóo ha lamentado la tardanza de Sánchez a la hora de presentar el proyecto de presupuestos. «Llevamos más de un año y el Gobierno ha sido incapaz de cumplir la obligación constitucional de presentar el presupuesto para el año 2024», ha explicado Feijóo antes de aclarar que estando ya en enero de 2025, el Gobierno ha vuelto a incumplir la obligación constitucional de presentar el proyecto de presupuestos para este año cuando «debería haberlo hecho el octubre del pasado año».

«Estamos ante una legislatura ingobernable. Tenemos un Gobierno que está centrado en resolver sus problemas judiciales y no centrado en los problemas de los españoles», ha sentenciado el líder popular.

Una «política tóxica»

Alberto Núñez-Feijóo ha arremetido contra la política de Sánchez considerándola «tóxica» por todos los casos de corrupción que la rodean. Además, ha defendido que es necesario una «política sana que hable de empresa, de talento, de formación, de energía renovable, de crecimiento económico, de producción industrial, de creación de empleo, de disminuir la pobreza y volver otra vez a esa sensación de que España es uno de los mejores países del mundo».

«Estamos ante un Gobierno que no gobierna, un presidente que no tiene mayoría para seguir al frente del Gobierno y, todavía peor, tenemos un Gobierno que está centrado en resolver sus problemas judiciales y no centrado en resolver los problemas de los españoles», ha explicado Feijóo refiriéndose al caso de la mujer del presidente, Begoña Gómez, del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de su hermano, David Sánchez.

Para concluir este aspecto, el jefe de la oposición ha lamentado que la ingobernabilidad sea un tema que se debata fuera de las fronteras españolas. «Esto nunca había ocurrido en nuestro país y la conversación de la ingobernabilidad de España ya forma parte de la conversación de los primeros ministros europeos», concluye el líder del PP.