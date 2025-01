El Gobierno tumbará la Proposición no de Ley (PNL) con la que Junts instaba a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. Los dos partidos que forman parte del Ejecutivo, Sumar y PSOE, cuentan con mayoría en la Mesa de la Cámara Baja para decidir este jueves si rechazan la tramitación de esta iniciativa de la formación de Carles Puigdemont y, previsiblemente, la harán caer.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha expresado en público sus reticencias a esta medida. «La pregunta que yo les trasladaría es ¿por qué? Porque mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano cumplimos con los compromisos», ha subrayado la dirigente socialista.

En lugar de presentar una cuestión de confianza, que es algo que la titular de Educación ha recordado que es potestad del presidente del Gobierno, ha defendido que los diputados del Congreso, «tienen otros instrumentos y otras herramientas».

Fuentes de La Moncloa indican que la Mesa del Congreso no debería admitir esta Proposición no de Ley por considerarla extemporánea y además, porque subrayan que la capacidad para proponerla no es de los grupos parlamentarios sino del jefe del Gobierno.

Desde el Ejecutivo son conscientes de cuáles pueden ser las consecuencias que puede acarrear esta decisión y que puede influir en la relación de Junts con el Gobierno. Transmiten que podría tener impacto en la aprobación de los próximos presupuesto generales del Estado. Sin el apoyo de los secesionistas, no podrían salir adelante y admiten desde La Moncloa que el escenario es posible tras la negativa a tramitar su iniciativa.

Jordi Turull, el secretario general de Junts, ha asegurado que lo que pase con la cuestión de confianza propuesta por la formación independentista «no es inocuo». Y ha advertido al Ejecutivo que los de Puigdemont tendrán que «tomar decisiones que no le gustarán al PSOE» si finalmente no se tramita esta iniciativa.

Desde el mismo Gobierno restan importancia a las bravatas, ya que no ven problemático volver a prorrogar unos presupuestos generales del Estado, como ya ha ocurrido en 2024. Además, aseguran que este tipo de declaraciones son parte del juego de presiones que hay en la cámara para alcanzar los acuerdos y objetivos de cada grupo.

Acuerdo aplazado

La Mesa del Congreso ya había pospuesto la decisión sobre la Proposición no de Ley de Junts, que estaba fechada para el pasado 17 de diciembre. Entonces, entendieron que el asunto podría generar doctrina y que, por tanto, necesitarían más tiempo para deliberar sobre su decisión. La decisión la tomaron cinco de los nueve miembros de la mesa: los tres representantes del PSOE y los dos de Sumar. Votaron en contra los cuatro diputados del PP.

Será ese mismo equilibrio de fuerzas el que tendrá que decidir si finalmente se tramita la proposición no de ley de Junts pidiendo la cuestión de confianza a Pedro Sánchez.