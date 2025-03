El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de firmar un «acuerdo con tintes racistas y xenófobos» con el independentismo para asegurar que Cataluña reciba alrededor de 20 menores inmigrantes no acompañados (menas) mientras que Madrid recibiría más de 700. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en Bruselas (Bélgica) tras la reunión del Congreso del Partido Popular Europeo (PPE).

«Sobre el reparto de menores, no le oculto mi sorpresa, mi decepción», ha indicado el dirigente popular. El ex presidente de la Xunta de Galicia aludía al decreto aprobado en el Consejo de Ministros de este martes en el que se establecieron unos «criterios justos y equitativos que sirvan tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en el trabajo de integración y oportunidades de vida a los menores», tal y como adelantó Junts. Esos criterios fueron pactados con el Gobierno de Pedro Sánchez con la formación secesionista. El partido del ex presidente catalán Carles Puigdemont exigió al líder socialista que se impusieran los requisitos del peso poblacional y «el esfuerzo» realizado por Cataluña en los últimos años

Feijóo ha manifestado que «este acuerdo al que han llegado Junts y el PSOE es un acuerdo con tintes racistas y xenófobos». «No se pueden repartir menores inmigrantes en función del color político que gobierna en cada comunidad autónoma», ha sostenido.

El líder del PP ha subrayado que le parece «una falta de respeto», tanto «a los menores» como «a los principios básicos de no arbitrariedad y de igualdad». También ha calificado como «inadmisible» que se tenga que «acoger más menores» en función de «quién gobierna en una comunidad». «Si es socio del Gobierno, no tendrá que acoger menores», ha manifestado el presidente popular.

«Uno tiene que ser responsable de sus propias competencias y las competencias de inmigración y extranjería son competencias exclusivas del Gobierno», ha aseverado el jefe de filas del PP.

Cataluña no será la única comunidad autónoma que se beneficiará de los criterios de reparto de los menores inmigrantes. El País Vasco también recibirá, según este decreto, entre 80 o 90 menas, según las primeras estimaciones.

Feijóo acusa a Sánchez de «efecto llamada»

«Una política de menores que el Gobierno ha pactado con Junts para que de los 4.000 menores, 800 se vayan a Andalucía, 800 se vayan a Madrid y 20 o 30 se vayan a Cataluña, no tiene un pase», ha detallado.

Por otro lado, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno que haya provocado un «efecto llamada» que, unida con «la falta de control de las mafias en origen y en destino» está provocando, según el líder popular, «resultados catastróficos».

El jefe de filas del PP ha manifestado que comprende «perfectamente la situación de Canarias», pero que la gestión del Gobierno está «creando unos enormes problemas». Además, ha instado al Gobierno a «asumir sus responsabilidades y gestionar de forma directa los menores que están en Canarias desde hace meses».

Además, ha pedido que lo haga «con recursos propios del Gobierno central y en sus instalaciones y no trasladar este problema a las comunidades autónomas que están con sus centros de menores al 100% de ocupación como mínimo».