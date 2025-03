Feijóo avergüenza a Sánchez recordándole que hasta el presidente de ‘El País’ le comparó con Franco

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido este miércoles la operación de Pedro Sánchez para controlar el grupo Prisa para protagonizar la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Feijóo ha recordado a Sánchez que incluso Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de la compañía, ha llegado a compararle con el dictador Francisco Franco, acusándole de querer «adueñarse» del diario El País y del grupo.

«El presidente de El País tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador, no se puede decir que este periódico no le conozca bien», ha ironizado Feijóo.

El líder popular ha destacado que también el diario The Times hizo la misma comparación. En este contexto, ha acusado a Sánchez de «gastar 2.000 millones de los impuestos en controlar Telefónica» y pretender usarla después «para extorsionar a los medios». «Lleva semanas más tiempo dedicado a la guerra de Prisa que de Ucrania», ha señalado, avisando: «No le haga también un daño irreparable a Telefonica, no juegue con una empresa cotizada, estratégica, con un millón de accionistas, con más de 100.000 empleos». Feijóo ha advertido a Sánchez que «el dinero de los españoles no está para comprar ni controlar medios de comunicación» y ha considerado que el presidente del Gobierno «tiene miedo a la verdad, a la libertad».

·El presidente de Prisa, en su tribuna de este lunes, realizó una dura alusión a Pedro Sánchez, señalando que «en este contexto, sería inaceptable que, cuando estamos recordando que hace ya 50 años murió el dictador Francisco Franco, alguien cayera en la tentación de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento».

El presidente de Prisa, que controla el 29,7% del capital, acusa a Sánchez de querer utilizar una empresa pública para su asalto al grupo de medios. Una acusación que llega en un momento de máxima tensión en el seno del propio grupo Prisa por las informaciones sobre la reunión que mantuvo el ministro Óscar López con el número dos de Vivendi, Arnaud de Pyufontaine, en la que estuvo acompañado de Marc Murtra, presidente de Telefónica, y en la que se trataba de convencer a la cúpula de Vivendi de que abandonase su apoyo a Oughourlian, que de momento se mantiene firme frente las presiones del Ejecutivo.

Conseguir el apoyo de Vivendi es clave para los accionistas españoles que están tratando de sumar el 51% del capital de Prisa para echar a Oughourlian de la presidencia de la compañía en la Junta de junio.

En su turno, Sánchez ha obviado este asunto y ha atacado a Feijóo con la gestión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la DANA.

El Grupo Popular ya ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro López y del presidente de Telefónica para informar de esa reunión con el CEO de Vivendi el pasado mes de febrero.