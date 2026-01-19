Feijóo acusa al Gobierno de dejarle a oscuras sobre el accidente de Adamuz: «No informa a la oposición»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la falta de diálogo del Gobierno de Sánchez con la oposición para informar sobre la última hora del accidente ferroviario de Adamuz. Según el líder del PP, tras el contacto que mantuvieron éste domingo los gabinetes de ambos equipos, «no tenemos ninguna información como partido político ni como oposición».

Así lo ha asegurado en la tarde de este lunes tras visitar junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, la ‘zona cero’ de la localidad cordobesa donde ha tenido lugar el trágico accidente que se ha saldado con la vida de 40 personas y más de un centenar de heridos, una veintena de ellos en estado crítico.

Después de que en la noche de este domingo fuentes del PP confirmaran las conversaciones entre los gabinetes del jefe del principal partido de la oposición y el Gobierno de Pedro Sánchez, y diálogo para posponer el encuentro que ambos líderes iban a mantener este lunes en Moncloa, Feijóo ha señalado no haber tenido, desde entonces, «ninguna información del Gobierno ni directa ni indirecta».

«La información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía», ha asegurado a preguntas de la prensa. En este sentido, ha asegurado que, «por parte del Gobierno, de momento, no tenemos ninguna información como partido político ni como oposición».

Junto al presidente de los populares de Andalucía, Feijóo ha querido expresar su más sentido pésame, también el de todos los miembros de su partido, para con los familiares que han perdido un ser querido y víctimas del accidente ferroviario. «Nadie tenía más objetivo que trabajar, acertar, ser útil, salvar vidas y, en definitiva, se ha acreditado una gran profesionalidad», ha destacado,

Una vez que también visitaran el lugar de los hechos el presidente del Gobierno y varios de sus ministros, el líder del PP ha destacado que su presencia en Adamuz no responde a otro propósito que el de «agradecer» y «acompañar» a las víctimas del accidente.

«España, cuando tiene un gran problema, España se une. Tenemos un gran país y prueba de ello es lo que venimos haciendo desde ayer por la noche», ha pronunciado. Con todo, ha reparado en la «tristeza» de las familias, daño que ha destacado no se puede reparar, «que han perdido a sus familiares» o que, por contra, «ya tienen constancia del mismo o están esperando una respuesta».

Feijóo, ha destacado además que lo vivido en las últimas horas en Adamuz es comparable a lo vivido en su propia persona en el accidente ferroviario del ALVIA de Santiago de Compostela donde fallecieron 180 personas. «Estas cosas le acompañan a uno en su biografía personal y su biografía política», ha asegurado.

«Le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado», ha asegurado a la vez que ha apelado a al prudencia. Para Feijóo, «es el momento de la asistencia sanitaria, del consuelo y del acompañamiento. Ya habrá momentos para que nos informen de las investigaciones que desde seguro el día de ayer ya están en marcha», ha matizado

El viaje del líder del PP, que no estaba previsto, se confirmaba instantes después de protagonizar un emotivo minuto de silencio por las víctimas que se ha tenido lugar en la puerta de la sede nacional del partido. Fuentes populares, confirmaban más tarde que se desplazaría a Córdoba para acompañar al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección.