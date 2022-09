El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pedirá explicaciones al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de este martes en el Senado sobre los fracasos de este Ejecutivo socialcomunista, principalmente la inflación subyacente récord; la asfixia a familias y empresas tras 26 subidas de impuestos, y la destrucción de empleo en «el tercer peor agosto de la serie histórica», según fuentes populares.

De esta manera, Feijóo se zafará de la maniobra de Sánchez de encorsetar el cara a cara en la crisis energética, cuando el líder del PP le había pedido que compareciera para hablar de «política general», sobre todo de cómo piensa hacer frente al «duro invierno» que se avecina, en palabras de los propios ministros de su partido. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, con los sondeos en contra, quiso finalmente ir al Senado este martes para vender en la Cámara territorial las medidas contempladas en el decretazo energético, que ya fue convalidado en el Congreso de los Diputados el pasado 25 de agosto Y ello, sin pactarlo con las comunidades autónomas y ni siquiera sentarse con los sectores afectados, subrayan las mismas fuentes.

Además, Sánchez comparecerá en la Cámara Alta mientras su Gobierno ya trabaja en el siguiente paso, la elaboración de un Plan de Contingencia de mayor envergadura que el decretazo energético. En este contexto, el líder socialista ya avanzó la semana pasada que habrá desde el 1 de octubre a final de año una rebaja del IVA del gas del 21% al 5%, una medida que el PP viene exigiendo a Moncloa desde el mes de abril.

Sin embargo, Feijóo no ceñirá su intervención a la crisis energética, ámbito, en el que, no obstante, volverá a formular propuestas como extender a «todo el invierno» (no sólo hasta el 31 de diciembre de 2022) la rebaja del IVA de la luz y el gas; «atemperar el precio de la energía en las empresas hiperelectrointensivas, las electrointensivas y las de cogeneración», incluyendo aquí «compensaciones financieras» para aquellas que se vean forzadas a parar su actividad, tal y como publicó OKDIARIO; aplazar el cierre de centrales nucleares o rebajar más la gasolina a «rentas medias y bajas», entre otras actuaciones.

En paralelo, Feijóo remarcará que la excepción ibérica del Gobierno (topar el precio del gas para abaratar la luz) tiene dos problemas principales: ha servido para que España financie ya en 470 millones de euros a los consumidores franceses y se han quedado fuera del mecanismo las empresas cogeneradoras, que utilizan el gas como una de sus principales materias de producción.

Además de tratar el apartado energético en profundidad, y sus derivadas en política internacional, como el conflicto con Argelia, el líder del PP pondrá a Sánchez frente al espejo de su nefasta gestión económica. Feijóo le reprochará que permanezca impasible ante una inflación subyacente (descontando la energía y los alimentos no elaborados) de récord, con una subida de tres décimas en agosto hasta el 6,4%, el «peor dato desde el año 1993». Por su parte, la tasa de inflación convencional sigue en dos dígitos, con un 10,4%. Asimismo, el jefe de la oposición incidirá en el «grave problema» que tiene España en materia de deuda pública, ya que es el doble que el resto de países de la UE. Un escenario que contrasta con el «optimismo» de la Moncloa, lamentan tales fuentes del PP.

Deflactar el IRPF

De igual modo, el presidente del PP recalcará a Sánchez su petición de deflactar el IRPF y le recordará que acumula hasta «26 subidas de impuestos» en estos años, mientras sigue sin dar ejemplo a la ciudadanía con el Gobierno más caro de la democracia. «Para dejar de subir impuestos, como lo ha hecho en 26 ocasiones, y bajar el impuesto de las rentas medias y bajas, aquí estoy. Para reducir ministerios, aquí estoy», ha repetido Feijóo con su mano tendida al Ejecutivo.

En cuanto al empleo, Feijóo criticará a Sánchez que mientras el paro ha subido en más de 40.000 personas en el mes de agosto, con una destrucción de casi 190.000 puestos de trabajo, teniendo así «el doble de paro de la Unión Europea», su vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), se dedique a «distraer la atención» alentando movilizaciones «contra no sabemos muy bien quién». Díaz ha animado a los sindicatos UGT y CCOO a salir a la calle contra la CEOE por los salarios.

El de este martes será el segundo enfrentamiento de Sánchez con Feijóo en el Senado y esta vez al tratarse de una comparecencia solicitada por el presidente del Gobierno no tendrá límite de tiempo para su intervención, mientras que el líder del PP dispondrá de apenas 20 minutos en total. El primer choque entre ambos se produjo el pasado 7 de junio en una sesión de control y aquí ambos intervinientes tuvieron 7 minutos cada uno. El jefe del Gobierno siempre cierra estos debates.