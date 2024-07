El ministro de Interior y ex presidente de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha atacado a Juan Carlos Peinado, juez de instrucción que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por causar una «completa indefensión» a la esposa del líder socialista. El también ex vocal del Consejo General del Poder Judicial ha acusado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de no informar a Gómez ni de «qué se le imputa y se le deja de imputar».

Marlaska ocupa una silla en el Gobierno desde el primero Consejo de Ministros tras la moción de censura con la que Pedro Sánchez tumbó el Gobierno del popular Mariano Rajoy. De aquel gabinete que compuso el líder socialista, sólo cuatro titulares mantienen su cartera. Además del que fuera juez, permanece Margarita Robles, ministra de Defensa; María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y la todavía ministra para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que previsiblemente abandonará el Ejecutivo para convertirse en comisaria europea.

El ministro de Interior ha expresado que le es «difícil comprender» las resoluciones judiciales del caso que salpica a Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno está siendo investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia del sindicato Manos Limpias.

La investigación es, a ojos de Marlaska, el «paradigma de lo incomprensible». Ha valorado en una entrevista en RNE que tras sus «más de 30 años ejerciendo la jurisdicción penal», tiene criterio para decir que le parece «preocupante ese tipo de resoluciones». Primero, ha reprochado «la admisión de una denuncia interpuesta por el carácter de la asociación que la interpone», en alusión a Manos Limpias. Además, ha criticado que ese escrito constase de «noticias periodísticas» y ha tildado a «algunas de ellas» como «falsas».

Acusa de «investigación proactiva»

El ex magistrado de la Audiencia Nacional ha confesado que se entera de lo que pasa en la causa por lo que «se conoce por los medios de comunicación». En relación con ello, ha criticado la última resolución del juez Peinado, donde «dice que va a investigar todos los hechos o conductas de la señora Gómez desde que su marido es presidente del gobierno». «Si eso no es una investigación proactiva, que está excluida en la ley, yo ya no sé como entenderlo», ha admitido Marlaska.

«Yo entiendo que se está produciendo una completa indefensión», ha incidido. Y ha añadido que «la señora Gómez no sabe ni lo que se le imputa ni lo que se le deja de imputar».

«Yo creo que debería haber quedado archivado hace tiempo», ha opinado el ministro de Interior. «No por mi afecto personal, que lo tiene y lo sabe», ha confesado, sino «por reconocimiento y por lo que es el Poder Judicial». Marlaska ha manifestado su voluntad de que «no quede afectada de una forma indebida» la reputación de ese pilar del Estado.

Además, sobre si puede haber un reproche político a la mujer del presidente, ha declarado que «eso se puede hablar» más tarde. En todo caso, ha reflexionado sobre que Begoña Gómez «no ha cambiado su carrera profesional cuando su marido llegó a la presidencia del Gobierno». «Es la misma que tiene ahora», ha concluido.

«No lo entiendo»

El ex vocal del CGPJ ha admitido que tampoco comparte la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la Ley de Amnistía a los delitos de malversación cometidos por los dirigentes del procés: «No lo entiendo». «La ley de amnistía es muy clara en el delito de malversación y cuando es susceptible de cuando entrar en la Ley de Amnistía y cuando no.»

El ministro ha aclarado que «cuando no hay un beneficio particular para la persona», el delito debería ser «objeto de amnistía». Y el miembro del Gobierno ha recordado que hay «dos tipos de malversación», y ha distinguido cuando «los fondos públicos se introducen en el patrimonio de una persona y cuando no».