Una ex diputada podemita retrata al machista Iglesias: «Si una mujer le lleva la contraria, la denigra»

Una ex eurodiputada de Podemos ha sorprendido este miércoles con una afirmación que va a provocar un terremoto en Podemos. Lola Sánchez Caldentey ha retratado al machista Pablo Iglesias: «Cuando es un hombre el que le lleva la contraria, lo considera un valiente; pero si es una mujer, lo que hace es denigrarla y apartarla».

Caldentey ha confesado, además, que el ex vicepresidente del Gobierno y ex líder podemita le pidió ser «su espía» en Bruselas. «Me pidió una cosita de nada: que le mandara periódicamente un documento SIN FIRMAR donde yo tenía que contarle todo lo que (Miguel) Urbán hacía en Bruselas», ha señalado Caldentey.

En un largo hilo en sus redes sociales, la ex eurodiputada ha desentrañado los manejos que el ex líder de Podemos se traía con determinadas personas dentro del partido. Para Iglesias, Miguel Urbán no era alguien en quien pudiera confiar, no en vano pertenecía a la corriente anticapitalista que, poco a poco, ha ido desmarcándose de la cúpula de Podemos.

Me dijo a todo que SÍ y después me pidió una cosita de nada: que le mandara periódicamente un documento SIN FIRMAR donde yo tenía que contarle todo lo que Urbán hacía en Bruselas. O sea, que fuera su espía. — Lola Sánchez Caldentey (@LolaPodemos) March 23, 2023

Caldentey ha descrito cómo Iglesias la engatusó para que ejerciera de «espía» en el seno del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea. «Me dijo a todo que SÍ y después me pidió una cosita de nada», señala la ex podemita desencantada con la formación morada.

Lola Sánchez Caldentey cuenta en su respuesta al que fuera cofundador de Podemos cómo éste se cobró su particular venganza purgándola, al más puro estilo stalinista, como si fuera Lavrenti Beria: «Yo también le dije que sí y me largué. Nunca recibió un solo informe y creo que es fue la puntilla que me clavó y que me sacó de su proyecto». La ex eurodiputada señala su descontento con el rumbo que tomaron los acontecimientos por aquella época –estuvo en la Eurocámara desde 2014 hasta 2019– y señaló: «A mí estas cosas me daban ganas de vomitar, y sentía que ya no debía estar ahí». Su descripción de los manejos de Iglesias se resumía en una frase: «Habían convertido un proyectazo en una puta mierda. Fin».

«Iglesias está totalmente abducido y cree firmemente que Duval (la intelectual trans con la que Iglesias ha tenido este miércoles una agria polémica en redes) es una mujer, porque cuando es un hombre quien le lleva la contraria, lo considera un valiente, un retador; pero si es una mujer, la cosa cambia y lo que hace es denigrarla y apartarla», dice Caldentey, que lanza las más duras acusaciones contra Iglesias, al que describe como un machista de manual.

Y es que Caldentey aspiraba a liderar el proyecto europeo, a que su trabajo tuviera más visibilidad y formara parte de un proyecto político de peso. Pero fue todo lo contrario. «Por veteranía y puesto en la lista, era de lógica que yo fuera Jefa de Delegación en el Parlamento Europeo. Pero DOS VECES DOS me saltó», señala la ex parlamentaria europea que detallas cómo la saltaron en las listas. «Una para poner a Tania González, que por aquel entonces le era totalmente fiel. Hasta que dejó de serlo».

Al final, para el proyecto político eligió a Miguel Urbán «que jamás le fue fiel, sino todo lo contrario. Pero era hombre, claro. Menos fiel que yo, pero hombre».

Urbán, por su parte, siempre ha ido a lo suyo en las instituciones europeas, desconocedor de esta situación. «Voy a etiquetar a Miguel Urban –en el hilo de Twitter– para que se entere, porque como yo era LEAL al proyecto y no a ciertas personas, nunca se lo dije para no generar más mierda», asegura Caldentey, que añade que «hoy me llaman traidora, pero Urbán sigue en Bruselas haciendo no se sabe qué y mi proyecto de ley en un cajón».

Esta activista política, que señala que Podemos ya no la representa, se siente dolida por todo lo que sucedió en su etapa política y anuncia una vendetta: «Tengo micromemorias para parar un carro. Ahora van a saber lo que es ser desleal, panda de chupóteros», sentencia Caldentey.

Para más inri, esta ex militante de Podemos ha visto cómo el propio Pablo Iglesias la ha bloqueado en redes sociales, sabedor del daño que la ex eurodiputada podía hacerle: «Y cómo no… Madremía [sic] con el respeto que le tuve (nunca fue recíproco).